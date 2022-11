Premier Morawiecki o najważniejszych decyzjach po posiedzeniu rządu i BBN 

Zdecydowaliśmy o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów polskich sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. We wtorek we wsi Przewodów przy granicy z Ukrainą doszło do eksplozji, w wyniku której zginęły dwie osoby.

> We wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim doszło do eksplozji, w wyniku której życie straciły dwie osoby. > Premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili spotkanie w BBN. > Po wieczornym posiedzeniu w BBN rzecznik rządu przekazał, że zdecydowano o podwyższeniu gotowości niektórych jednostek wojskowych i służb mundurowych. > Rzecznik rządu dodał również, że polskie władze weryfikują, czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z artykułu 4 traktatu północnoatlantyckiego, który mówi o sojuszniczych konsultacjach. > We wtorkowym wieczornym komunikacie polskiego MSZ napisano, że na terenie wsi Przewodów "spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej". > Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ "z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień" w sprawie tych wydarzeń. > Rzecznik Pentagonu mówił wcześniej na konferencji prasowej, że strona amerykańska nie może potwierdzić informacji o tym, że rosyjska rakieta spadła na terytorium Polski. Zapewnił jednak o poważnym podejściu do tych doniesień i podkreślił, że USA będą bronić każdego centymetra terytorium NATO.

Po posiedzeniu rządu i spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego premier Mateusz Morawiecki przekazał na konferencji prasowej, że "w Przewodowie doszło do eksplozji, w wyniku której dwójka naszych rodaków straciła życia". - Jestem myślami z ich rodzinami, z ich bliskimi. Pamiętamy o bólu, pamiętamy o wszystkim, co tam się stało. Mogę zapewnić, że nie zostawimy rodzin samych sobie - mówił.

- Zdecydowaliśmy o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów polskich sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej. To monitorowanie odbywa się i będzie się odbywać we wzmocniony sposób razem z naszymi sojusznikami – powiedział premier.

Morawiecki: nie zostawimy samych sobie rodzin i bliskich tej tragedii TVN24

- Po drugie, prowadzimy analizy i konsultacje z naszymi sojusznikami w zakresie potencjalnego użycia artykułu 4 Traktatu waszyngtońskiego, czyli artykułu, który uruchamia konsultacje w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Weryfikujemy przesłanki, które mogą służyć do tego, aby ten artykuł 4 został użyty - przekazał premier.

Szef rządu przekazał również, że strona polska pozostaje w stałym kontakcie z rządem Ukrainy.

- Ponadto na miejscu zdarzenia znajdują się nasze służby, już od kilku godzin - służby saperskie najpierw postarały się o zapewnienie, aby wszyscy specjaliści, biegli, eksperci mogli spokojnie przebadać bardzo dokładnie wszystkie miejsca tego całego zdarzenia - mówił

Premier poinformował również, że "podnieśliśmy razem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałe służby, służby specjalne są również podniesione w stan podwyższonej gotowości w tym szczególnym momencie".

Morawiecki: apeluję do wszystkich, aby zachować spokój wokół tej tragedii

Szef polskiego rządu zaapelował do Polaków o powściągliwość. - Apeluję do wszystkich Polaków, aby zachować spokój wokół tej tragedii. Bądźmy rozważni. Nie dajmy sobą manipulować. (...) Teraz musimy kierować się powściągliwością i rozwagą. Musimy być rozważni i opierać się wyłącznie na faktach - mówił premier.

Zwrócił się z apelem także do polityków. - Apeluję również do całej klasy politycznej o powściągliwość, o odpowiedzialność. Musimy szczególnie w tych trudnych momentach pokazać Polakom jedność i to, że rozumiemy, na czym polega polska racja stanu - powiedział.

Morawiecki: Chaos to broń, którą posługuje się Rosja. Nie możemy ulec manipulacjom i fake newsom TVN24

Premier poinformował, że rozmawiał z wieloma liderami europejskimi, "którzy zapewniają Polskę o swoim wsparciu, także w wyjaśnieniu wszystkich przyczyn, które doprowadziły do tego zdarzenia".

Zwracając się do Polaków przestrzegał przed fake newsami. - Nie możemy ulec tym wszystkim manipulacjom, nie możemy ulec fake newsom. Bądźmy tutaj rozważni i słuchajmy komunikatów, które pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Słuchajmy też komunikatów z rządu i naszych sojuszników. Apeluję do wszystkich rodaków o zachowanie spokoju, o szczególną ostrożność wobec prób dezinformacji. Teraz, w tej godzinie, w takich dniach musimy być razem. Razem jesteśmy bezpieczni i razem nie damy się zastraszyć. Razem jesteśmy silni - dodał.

Wybuchy w Przewodowie

We wtorek we wsi Przewodów na terenie powiatu hrubieszowskiego (woj. lubelskie) doszło do eksplozji, wskutek której zginęli dwaj polscy obywatele. W związku z sytuacją w BBN odbyło się spotkanie zarządzone przez premiera Mateusza Morawieckiego w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Wcześniej agencja AP, powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie przekazała we wtorek wieczorem, że na terytorium Polski spadły rosyjskie rakiety.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/dap

Źródło: TVN24, PAP