Polska

Jakie pytanie Siemoniak zadałby Ziobrze. "Czy stać go na coś takiego?"

Tomasz Siemoniak
Siemoniak: przez te prawie 20 lat się Ziobro niczego nie nauczył
Źródło: TVN24
Przez te prawie 20 lat Ziobro niczego się nie nauczył - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, komentując przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W programie mówił także, jakie pytanie to on by zadał politykowi PiS.

W poniedziałek odbyło się przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa, które trwało osiem godzin. Polityk został doprowadzony przez policję po tym, jak wcześniej osiem razy unikał stawienia się przed komisję

Ziobro zeznał między innymi, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Tłumaczył, że finalna decyzja o jego kupieniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceszefa MS Michała Wosia, który jednak "znał jego kierunkową wolę" w tym zakresie.

W czasie komisji były minister był też pytany o inwigilację systemem Pegasus Krzysztofa Brejzy, obecnie europosła KO, a w 2019 roku - szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Na pytanie o to, że informacje pozyskane z telefonu Brejzy za pomocą Pegasusa trafiały w zmanipulowanej formie do mediów, odparł, że "nawet, jeżeli rzeczywiście doszło do przecieku, takie rzeczy się zdarzają".

Czego się dowiedzieliśmy? "Padły ważne słowa"
Czego się dowiedzieliśmy? "Padły ważne słowa"

Siemoniak o "fatalnej linii obrony" Ziobry

We wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zapytany, jakie jedno pytanie zadałby Ziobrze w czasie przesłuchania - mając pewność, że były minister odpowie na nie szczerze - powiedział: - Czy przeprosi Dorotę i Krzysztofa Brejzów, czy stać go na coś takiego?

- Nie mam pewności czy on na cokolwiek szczerze odpowiadał, chociaż na pewno to był plus, że w ogóle odpowiadał - zaznaczył.

Przyznał również, że obserwował poniedziałkowe przesłuchanie i "stwierdził, że przez te prawie 20 lat Ziobro niczego się nie nauczył". - Uważa się za sędziego. Sądzi, że może w imię zasady, że cel uświęca środki bronić się tak, jakby osądzał różne osoby. To pierwsza moja uwaga i ona była fatalną linią obrony ze strony Ziobry - ocenił Siemoniak.

OGLĄDAJ: Tomasz Siemoniak
pc

Tomasz Siemoniak

pc
Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tomasz SiemoniakZbigniew ZiobroMinisterstwo Sprawiedliwości
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica