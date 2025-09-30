Jakie pytanie Siemoniak zadałby Ziobrze. "Czy stać go na coś takiego?"

Siemoniak: przez te prawie 20 lat się Ziobro niczego nie nauczył Źródło: TVN24

W poniedziałek odbyło się przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa, które trwało osiem godzin. Polityk został doprowadzony przez policję po tym, jak wcześniej osiem razy unikał stawienia się przed komisję

Ziobro zeznał między innymi, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Tłumaczył, że finalna decyzja o jego kupieniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceszefa MS Michała Wosia, który jednak "znał jego kierunkową wolę" w tym zakresie.

W czasie komisji były minister był też pytany o inwigilację systemem Pegasus Krzysztofa Brejzy, obecnie europosła KO, a w 2019 roku - szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Na pytanie o to, że informacje pozyskane z telefonu Brejzy za pomocą Pegasusa trafiały w zmanipulowanej formie do mediów, odparł, że "nawet, jeżeli rzeczywiście doszło do przecieku, takie rzeczy się zdarzają".

Siemoniak o "fatalnej linii obrony" Ziobry

We wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zapytany, jakie jedno pytanie zadałby Ziobrze w czasie przesłuchania - mając pewność, że były minister odpowie na nie szczerze - powiedział: - Czy przeprosi Dorotę i Krzysztofa Brejzów, czy stać go na coś takiego?

- Nie mam pewności czy on na cokolwiek szczerze odpowiadał, chociaż na pewno to był plus, że w ogóle odpowiadał - zaznaczył.

Przyznał również, że obserwował poniedziałkowe przesłuchanie i "stwierdził, że przez te prawie 20 lat Ziobro niczego się nie nauczył". - Uważa się za sędziego. Sądzi, że może w imię zasady, że cel uświęca środki bronić się tak, jakby osądzał różne osoby. To pierwsza moja uwaga i ona była fatalną linią obrony ze strony Ziobry - ocenił Siemoniak.

