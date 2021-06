Te słowa nigdy nie powinny paść - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 doktor Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka, który odniósł się do wypowiedzi ministra edukacji Przemysława Czarnka o osobach LGBT+. Jak dodał, "słowo niesie moc". - To bardzo często zachęca do złego traktowania - mówił.

W środę rano minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był gościem telewizji państwowej, gdzie odniósł się między innymi do przebiegu Parady Równości, która przemaszerowała przez Warszawę. - Widzieliście państwo przed momentem zdjęcia z tej "parady tak zwanej równości", bo to z równością nie ma nic wspólnego - komentował zdjęcia z sobotnich wydarzeń. - Widzieliście tam osobników ubranych dziwacznie, jakiegoś mężczyznę ubranego jak kobieta. Czy to są ludzie normalni państwa zdaniem? Przecież wszyscy Polacy dokładnie widzą, co się dzieje na tych ulicach, i wiedzą, na czym polega równość i na czym polega tolerancja, ale to, co się tam działo, nie ma nic wspólnego ani z równością, ani z tolerancją. To jest fetyszyzowanie i wykrzywianie równości i tolerancji - powiedział minister edukacji.