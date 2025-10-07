Logo strona główna
Polska

Czarnek o "małpie z brzytwą" na czele resortu sprawiedliwości. Żurek odpowiada

Waldemar Żurek
Żurek: mam wrażenie, że stanowię zagrożenie dla tego obozu, który kiedyś tworzył państwo autorytarne
Źródło: TVN24
"Nie z brzytwą - tylko z siekierą. Nie krwią - tylko żurkiem. Co do małpy się nie wypowiadam, bo bardzo lubię zwierzęta" - napisał szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując słowa wiceprezesa PiS na jego temat. Wcześniej Przemysław Czarnek określił ministra mianem "małpy z brzytwą", od której "wszystko jest zbroczone krwią".

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i poseł tej partii Przemysław Czarnek komentował we wtorek w Radiu ZET rozporządzenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, które nowelizuje regulamin urzędowania sądów. Nowelizacja odnosi się między innymi do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS). Zmiana wzbudziła kontrowersje i krytykę ze strony opozycyjnych polityków. Wskazywali między innymi na dodany do regulaminu zapis dopuszczający w drodze wyjątku rezygnację z losowego wyznaczania całych składów orzekających.

Czarnek: mamy małpę z brzytwą w Ministerstwie Sprawiedliwości, ona lata i tnie

Zdaniem Czarnka, wydając takie rozporządzenie, szef MS "łamie przepisy prawa". - Przepis konstytucji stanowi wyraźnie, że sędziowie podlegają konstytucji i ustawom, nie ma tam mowy o rozporządzeniu - mówił polityk PiS.

Na uwagę prowadzącego audycję Bogdana Rymanowskiego, że nierespektowanie rozporządzenia mogłoby wprowadzić chaos w wymiarze sprawiedliwości, Czarnek przekonywał, że "chaos już jest". - Jak mamy małpę z brzytwą w Ministerstwie Sprawiedliwości, ona lata i tnie. Dzisiaj wszystko jest zbroczone krwią, można powiedzieć, od tej brzytwy tej małpy, która tę brzytwę trzyma - dodał.

Na te słowa zareagował dziennikarz, dopytując: - Ministra Żurka nazywa pan małpą z brzytwą?

- Ależ oczywiście, że tak. Jak małpa z brzytwą - odparł Czarnek. Na uwagę, że "to nie jest ładne określenie" i po pytaniu, jakby się czuł, gdyby ktoś o nim tak się wypowiadał, poseł PiS powiedział: - Tylko że ja nie chodziłem i brzytwą nie ciąłem wszystkiego, co jest do pocięcia.

Dodał, że rządzący zrobili według niego "nieprawdopodobną demolkę w wymiarze sprawiedliwości".

Będzie "szansa dla prezydenta"

Będzie "szansa dla prezydenta"

"Jeżeli pan myśli, że mnie wyprowadzi z równowagi, to przykro mi"

"Jeżeli pan myśli, że mnie wyprowadzi z równowagi, to przykro mi"

Żurek: nie z brzytwą - tylko z siekierą, nie krwią - tylko żurkiem

Do tych słów odniósł się we wpisie na platformie X minister sprawiedliwości.

"No to tak, panie Przemysławie Czarnku: 1. Nie z brzytwą - tylko z siekierą. 2. Nie krwią - tylko żurkiem. 3. Co do małpy się nie wypowiadam, bo bardzo lubię zwierzęta. Więc nigdy o nikim nie powiem 'Ty ośle'" - napisał, udostępniając nagranie z fragmentem rozmowy z wiceprezesem PiS.

"Zawsze się zastanawiam, dlaczego niektórzy ludzie porównują zwierzęta do beznadziejnych ludzkich zachowań, których zwierzęta nigdy by nie zrobiły" - dodał Żurek.

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: Radio ZET, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Waldemar ŻurekPrzemysław CzarnekMinisterstwo SprawiedliwościMinister SprawiedliwościWymiar sprawiedliwości
