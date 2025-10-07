Żurek: mam wrażenie, że stanowię zagrożenie dla tego obozu, który kiedyś tworzył państwo autorytarne Źródło: TVN24

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i poseł tej partii Przemysław Czarnek komentował we wtorek w Radiu ZET rozporządzenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, które nowelizuje regulamin urzędowania sądów. Nowelizacja odnosi się między innymi do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS). Zmiana wzbudziła kontrowersje i krytykę ze strony opozycyjnych polityków. Wskazywali między innymi na dodany do regulaminu zapis dopuszczający w drodze wyjątku rezygnację z losowego wyznaczania całych składów orzekających.

Czarnek: mamy małpę z brzytwą w Ministerstwie Sprawiedliwości, ona lata i tnie

Zdaniem Czarnka, wydając takie rozporządzenie, szef MS "łamie przepisy prawa". - Przepis konstytucji stanowi wyraźnie, że sędziowie podlegają konstytucji i ustawom, nie ma tam mowy o rozporządzeniu - mówił polityk PiS.

Na uwagę prowadzącego audycję Bogdana Rymanowskiego, że nierespektowanie rozporządzenia mogłoby wprowadzić chaos w wymiarze sprawiedliwości, Czarnek przekonywał, że "chaos już jest". - Jak mamy małpę z brzytwą w Ministerstwie Sprawiedliwości, ona lata i tnie. Dzisiaj wszystko jest zbroczone krwią, można powiedzieć, od tej brzytwy tej małpy, która tę brzytwę trzyma - dodał.

Na te słowa zareagował dziennikarz, dopytując: - Ministra Żurka nazywa pan małpą z brzytwą?

- Ależ oczywiście, że tak. Jak małpa z brzytwą - odparł Czarnek. Na uwagę, że "to nie jest ładne określenie" i po pytaniu, jakby się czuł, gdyby ktoś o nim tak się wypowiadał, poseł PiS powiedział: - Tylko że ja nie chodziłem i brzytwą nie ciąłem wszystkiego, co jest do pocięcia.

Dodał, że rządzący zrobili według niego "nieprawdopodobną demolkę w wymiarze sprawiedliwości".

Żurek: nie z brzytwą - tylko z siekierą, nie krwią - tylko żurkiem

Do tych słów odniósł się we wpisie na platformie X minister sprawiedliwości.

"No to tak, panie Przemysławie Czarnku: 1. Nie z brzytwą - tylko z siekierą. 2. Nie krwią - tylko żurkiem. 3. Co do małpy się nie wypowiadam, bo bardzo lubię zwierzęta. Więc nigdy o nikim nie powiem 'Ty ośle'" - napisał, udostępniając nagranie z fragmentem rozmowy z wiceprezesem PiS.

No to tak, panie @CzarnekP:



1. Nie z brzytwą - tylko z siekierą.

2. Nie krwią - tylko żurkiem.

3. Co do małpy się nie wypowiadam, bo bardzo lubię zwierzęta. Więc nigdy o nikim nie powiem "Ty ośle".



Zawsze się zastanawiam, dlaczego niektórzy ludzie porównują zwierzęta do… https://t.co/6IWPl2Hvji — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 7, 2025 Rozwiń

"Zawsze się zastanawiam, dlaczego niektórzy ludzie porównują zwierzęta do beznadziejnych ludzkich zachowań, których zwierzęta nigdy by nie zrobiły" - dodał Żurek.

