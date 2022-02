Uciekają przed wojną, przekraczają granicę i trafiają do szpitala. "Przeważnie dzieci i kobiety w ciąży"

Do szpitala w Przemyślu (Podkarpackie) został przyjęty 73-letni Ukrainiec w poważnym stanie spowodowanym między innymi trudami wielodniowej podróży. Lekarze przeprowadzili operację ratującą życie. W szpitalu hospitalizowanych jest obecnie ponad 20 uchodźców z Ukrainy. Obywatele ogarniętego wojną kraju trafiają też do innych polskich placówek. Jak mówią lekarze, to najczęściej dzieci i kobiety w ciąży.

W niedzielę (27 lutego) około południa do szpitala w Przemyślu trafił 73-letni uchodźca z Ukrainy. - Miał poważne niedokrwienie nogi i był w ciężkim stanie, spowodowanym między innymi zaawansowaną miażdżycą oraz trudami wielodniowej podróży. Przeszedł operację ratującą życie - relacjonuje Paweł Bugira, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. I dodaje: - W przypadku zakrzepu jest tak, że nawet jeśli pojawi się on w żyle czy też tętnicy w nodze, może to mieć wpływ na cały organizm i może dojść do niedokrwienia mózgu, co oznacza że pacjent jest w stanie zagrożenia życia.

Od czwartku do szpitala w Przemyślu zgłosiło się ponad 50 uchodźców Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Rzecznik szpitala w Przemyślu: wśród hospitalizowanych przeważają dzieci i kobiety w ciąży

Od czwartku do szpitala w Przemyślu zgłosiło się ponad 50 uchodźców. - Najczęściej stwierdzamy wyczerpanie organizmu związane z trudami podróży, odwodnienie oraz przemęczenie - opowiada Buriga.

Dodaje, że pacjenci zazwyczaj opuszczają szpital po kilku godzinach.

- Są jednak tacy, którzy wymagają dłuższego pobytu. Hospitalizowanych jest obecnie przeszło 20 osób. To przeważnie dzieci w wieku do dziewięciu lat oraz kobiety w ciąży. Trzy z nich urodziły - mówi rzecznik.

Przemyśl, 27.02.2022. Miejsce pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zorganizowane na parkingu przy jednym ze sklepów w Przemyślu PAP/Darek Delmanowicz

Dyrektor szpitala w Chełmie: dzieci są przeziębione, zmęczone drogą, bardziej podatne na infekcje

Uciekający przed wojną obywatele Ukrainy trafiają też do innych polskich szpitali.

Dyrektor hrubieszowskiego szpitala Alicja Jarosińska przekazała w rozmowie z PAP, że dotychczas w placówce hospitalizowano trzy kobiety ciężarne, które uciekły przed wojną na Ukrainie. - Dwie nadal u nas przebywają, a jedna pacjentka ze względu na wczesny poród zagrażający została przewieziona do szpitala w Zamościu, ponieważ dysponujemy podstawowym oddziałem neonatologicznym - wyjaśniła Jarosińska w poniedziałek przed południem. Do szpitala w Hrubieszowie trafiają też osoby przywiezione z punktów medycznych przy granicy, jak i uchodźcy przemieszczający się samodzielnie. - Przede wszystkim są to dzieci z wysoką gorączką, którym porady najczęściej udzielane są przez lekarzy już na izbie przyjęć. Zdarza się, że matki nie wyrażają zgody na hospitalizację w oddziale. Na izbie jest też bardzo dużo konsultacji ginekologiczno-położniczych - przekazała dyrektor hrubieszowskiego szpitala.

Szpital w Chełmie odpowiada za działanie punktu medycznego w Dorohusku i w Chełmie. Dyrektor tego szpitala Kamila Ćwik powiedziała, że na miejscu stale udzielana jest pomoc Ukraińcom. - Przede wszystkim są to dzieci - przeziębione, zmęczone drogą, bardziej podatne na infekcje. Do szpitala skierowano na razie dwie dorosłe osoby. Ukraińcy zgłaszają się również do nas, bo na przykład potrzebują recepty na leki, które stosują w chorobach przewlekłych ze względu na to, że mają zapas tylko na kilka dni - poinformowała Ćwik.

Straż Graniczna: na przejściach granicznych z Ukrainą odprawiono ponad 281 tysięcy osób

W poniedziałkowy poranek Straż Graniczna podała, że od momentu wybuchu wojny w Ukrainie ponad 281 tysięcy osób przedostało się przez przejścia graniczne z Ukrainy do Polski.

Atak Rosji na Ukrainę - oglądaj program specjalny w TVN24

73-latek został przyjęty w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Autor:tm/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl