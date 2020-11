Gdańsk, Wrocław, Łódź, Katowice. Protesty w 102. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez Polki

Gdańsk

We Wrocławiu uczestnicy przeszli z placu Wolności ulicami ścisłego centrum Wrocławia pod Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Policja wylegitymowała część uczestników.

Protest we Wrocławiu

Protest we Wrocławiu TVN24

Łódź

W Łodzi uczestnicy protestu zebrali się na Starym Rynku, skąd - podążając za nawiązującym do 102. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych bannerem "Dziewucha Niepodległa" - przeszli w liczącym ponad tysiąc osób marszu pod siedzibę wojewódzkiej komendy policji przy ul. Lutomierskiej. Tam liderki ruchu Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom złożyły kwiaty i apelowały do policjantów, by przestrzegali konstytucji.