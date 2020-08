"Zegar dla Łukaszenki zaczął bić szybciej niż kiedykolwiek"

- Na Białorusi mamy ludzi, którzy urodzili się za Łukaszenki, żyją za Łukaszenki i nie chcą umierać za Łukaszenki, a tym bardziej nie chcą umierać za Łukaszenkę - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jak dodał, to będą ludzie, "którzy żądają zmian, oczekują zmian i do tej zmiany doprowadzą". Stwierdził, że dla obecnego prezydenta Białorusi zegar "zaczął bić szybciej niż kiedykolwiek".

Na Białorusi od czterech dni trwają masowe protesty. Odbywają się one w Mińsku oraz w wielu innych miastach i miasteczkach Białorusi. Ich uczestnicy protestują przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki i rezultatom niedzielnym wyborów, które w ich ocenie zostały sfałszowane.

"Mamy ludzi, którzy urodzili się za Łukaszenki, żyją za Łukaszenki i nie chcą umierać za Łukaszenki"

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski był pytany w "Jeden na jeden" w TVN24, co może zmusić Łukaszenkę, żeby usiadł do stołu i podjął negocjacje z opozycją i demonstrującymi.

- Na pewno skala protestu. Wydaje mi się, że to jest coś, co zaskoczyło Łukaszenkę, ponieważ ten protest nie jest skoncentrowany wyłącznie w Mińsku, on się rozlał bardzo szeroko po Białorusi - mówił.

- Po drugie, to co jest dla niego wielkim problemem, czyli to, że ten protest jest przede wszystkim protestem młodego pokolenia - podkreślił Kwaśniewski. - Powściągnąć to będzie bardzo trudno - stwierdził.

Kwaśniewski: w Łukaszence są dwie natury - macho i człowieka, który ma jednak realistyczne spojrzenie na sytuację

Jak wskazywał były prezydent, kolejną rzeczą, która może zmusić Aleksandra Łukaszenkę do ustępstw, są "naciski międzynarodowe". - Jestem przekonany, że Łukaszenka doskonale zdaje sobie sprawę, że jeżeli najbliższe lata mają mu upłynąć na bardzo trudnych relacjach z Rosją, bo Putin go po prostu osobiście nie lubi, a z drugiej strony (ma do czynienia - red.) z jasnym, negatywnym stanowiskiem Zachodu, to on tych pięciu lat nie przetrwa - dodał.

- Znam trochę Łukaszenkę. Wydaje mi się, że są w nim dwie natury - jedna trochę takiego macho, który twardą ręką wszystkim zarządza, a druga natura - człowieka, który ma jednak realistyczne spojrzenie na sytuację - zwracał uwagę Aleksander Kwaśniewski.

- Jeżeli zwycięży ta druga postawa, to oczekiwałbym - jeżeli protesty będą dalej się utrzymywać - podjęcia jakiegoś dialogu, jakiegoś rodzaju Okrągłego Stołu i doprowadzenia do miękkiej transformacji - to znaczy zastąpienia siebie samego osobą, która byłaby mu na tyle przychylna, że mógłby uzyskać jakiś immunitet - stwierdził gość TVN24.

