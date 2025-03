Prokuratura podała przyczynę śmierci Barbary Skrzypek

Przyczyną zgonu Barbary Skrzypek była niewydolność krążenia w przebiegu bardzo rozległego zawału - przekazał we wtorek po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Norbert Woliński. Informację podano po przeprowadzonej we wtorek sekcji zwłok.

Woliński podkreślił, że "śledztwo jest w toku, na bieżąco będą podejmowane decyzje co do dalszych czynności".

Rzecznik był pytany, czy rodzina nie chciała się zgodzić na to sekcję zwłok i czy jest taka notacja w protokole. - W protokołach przesłuchania męża pani Barbary Skrzypek i syna są ich stanowiska co do tego, iż nie życzyli sobie przeprowadzenia sekcji zwłok. Natomiast decyzja co do przeprowadzenia sekcji zwłok jest decyzją, którą podejmuje prokurator prowadzący śledztwo i taką decyzję podjął - wyjaśniał.