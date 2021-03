"Projekt uwłacza powadze wysokiej izby". Burzliwa dyskusja w Sejmie

Jurek: wypowiedzienie konwencji chroni nas przed ideologią gender

PiS za skierowaniem projektu do sejmowej komisji

"Ten projekt opiera się na kłamstwie"

Wanda Nowicka (Lewica) zaznaczyła, że "wszyscy wiemy, iż projekt tak naprawdę nie jest inicjatywą obywatelską". - To przede wszystkim inicjatywa fanatyków z Ordo Iuris inspirowana przez polityków Zjednoczonej Prawicy - oceniła. - Czy państwo w ogóle wiecie, co to znaczy gender? - pytała zwolenników projektu.

"Konwencja stambulska nie rozwiązuje problemów"

- Lewica to jest jednak stan umysłu i to mocno patologicznego. Konwencja stambulska w żaden realny sposób nie rozwiązuje problemów, które porusza - odpowiadał opozycji Michał Urbaniak (Konfederacja). Jak mówił, "zachęcamy posłów do odwagi, by wypowiedzieć konwencję stambulską, zająć się konwencją o prawach rodziny i pokazać światu nową jakość".