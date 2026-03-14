Prezydent Karol Nawrocki w czwartek ogłosił weto wobec rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE. W reakcji na to dzień później Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej instrumentu.
- Decyzja prezydenta jest punktem zerowym. Startujemy z prekampanią wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku - oceniła na antenie TVN24 politolożka, prof. dr hab. Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Jej zdaniem wpisuje się w to również narracja Prawa i Sprawiedliwości, którą określiła jako niefortunną i związaną z szerokopojętą dezinformacją. - Dlatego, że mechanizm SAFE był pomysłem polskim, który pojawił się w przestrzeni instytucji europejskich w okresie naszej prezydencji [w Radzie Unii Europejskiej - red.] i od początku do końca jest mechanizmem wymyślonym przez Polskę - przypomniała Plecka.
"Karol Nawrocki może zostać uznany za osobę tragiczną"
Politolożka była następnie pytana, czy trwający spór wokół ustawy o programie SAFE świadczy zatem, że klasa polityczna - jak nieraz zapowiadano - w kwestiach bezpieczeństwa nie mówi jednym głosem.
- Mechanizm SAFE został wykorzystany do doraźnej gry politycznej przez prawą stronę polskiej sceny politycznej (...). W zasadzie pan prezydent Karol Nawrocki może zostać uznany za osobę tragiczną w tych wewnętrznych grach politycznych - oceniła.
Plecka przypomniała wówczas o wynikach sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24. Z badania wynika, że 53 procent jego uczestników uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę dotyczącą unijnego instrumentu. - Prezydent podjął jednak taką a nie inną decyzję pod wpływem swojego zaplecza politycznego - dodała.
Sytuacja "mocno kompromitująca głowę państwa"
Według politolożki Nawrocki "poniesie konsekwencje i będą to konsekwencje negatywne". - Od momentu objęcia urzędu prezydenta Karolowi Nawrockiemu udawało się budować swoją pozycję na prawicy, ale także zdobywać słowa uznania płynące ze społeczeństwa. Był osobą obdarzoną dosyć wysokim poziomem zaufania - mówiła.
- Teraz zaprzeczył wszystkiemu, co wcześniej głosił i trudno uznać, że dla Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i prezydenta Karola Nawrockiego bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem - zauważyła Plecka.
Ekspertka oceniła sytuację wokół SAFE jako "mocno kompromitującą głowę państwa, dlatego że tu nie powinno być absolutnie żadnej dyskusji".
- My nawet nie powinniśmy w przestrzeni publicznej zajmować się mechanizmem SAFE. To po prostu powinno być przyjęte, wdrożone i realizowane, bo taka jest potrzeba chwili - zaznaczyła Plecka.
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn
Źródło: TVN24
