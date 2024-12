Profesor Adam Torbicki padł ofiarą oszustów. "Prokuratura stara się zidentyfikować przestępców"

Grażyna Torbicka w weekend na Instagramie ostrzegła internautów przed reklamą, w której został wykorzystany wizerunek jej męża, chociaż on sam nigdy nie zgadzał się na udział w jakiejkolwiek kampanii promocyjnej. Dziennikarka opublikowała na swoim profilu kadr reklamy, na którym widać prof. Adama Torbickiego zachwalającego produkt. "Chciałabym przestrzec przed kolejną falą fejków związanych z nieuprawnionym wykorzystywaniem wizerunku mojego męża dla promocji substancji nieznanego pochodzenia i o wątpliwym działaniu" - przestrzega w komentarzu dołączonym do kadru Torbicka. "Tym razem jest to materiał pochodzący rzekomo z TVN. Przypominam - prof. Adam Torbicki nie występuje w żadnych reklamach! Nie dajcie się oszukać. Prokuratura stara się zidentyfikować przestępców" - możemy przeczytać dalej.

To kolejne oszustwo tego typu

Podobne oszustwa dotykały w przeszłości inne znane osoby. W zeszłym roku m.in. Annę Muchę, która poinformowała o tym fanów w relacji na Instagramie. Aktorka pokazała przykłady reklam środków na odchudzanie wykorzystujących jej wizerunek. - To wszystko to jest fake. Część jest zrobiona w sposób absurdalny (...) z daleka widać, że to nie ma ze mną nic wspólnego. (...) Nie reklamuję żadnych suplementów, żadnych cudownych środków na odchudzanie, żadnych świetnych inwestycji biznesowych. Nie robię takich rzeczy, to jest kradzież mojego wizerunku - mówiła. - Jest to absolutne wykorzystanie mojego wizerunku i pogwałcenie moich praw (...) To jest coś obrzydliwego. Jestem kompletnie bezradna, mogę tylko was uprzedzać oraz prosić, abyście nie klikali w żadne linki, żeby nie wykorzystano waszej naiwności oraz wiary w cudowne środki. Nie ma takich środków - dodała aktorka. Ofiarami oszustwa polegającego na bezprawnym wykorzystaniu wizerunku są również między innymi: Tomasz Kot, Ewa Drzyzga czy Małgorzata Kożuchowska.