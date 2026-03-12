Prezydent wetuje pieniądze na obronność. "Pełne poparcie" ze strony PiS

To pieniądze dla nich zawetował Karol Nawrocki. Środki dla tysięcy polskich firm na rozwój Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że zdecydował o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program na obronność SAFE. Decyzja jest szeroko krytykowana przez obóz władzy - prezydenta poparli natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego" - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego. — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) March 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

"'Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy' - właśnie tą zasadą kierował się Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę wprowadzającą szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE" - stwierdził kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

"Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków. Panie Tusk, Panie Czarzasty - do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0% i budować potęgę naszej armii!" - dodał.

„Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” - właśnie tą zasadą kierował się Prezydent @NawrockiKn, wetując ustawę wprowadzającą szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE.



Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić… — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) March 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Pan Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pożyczce SAFE. Wobec przedstawionej przez niego i profesora Glapińskiego kontrpropozycji, która pozwoli Polsce uzbroić się w sposób swobodniejszy, tańszy i bez nadzorcy z zewnątrz, jest to jedyna słuszna decyzja. Teraz czas na rząd Donalda Tuska aby choć raz zachował się w zgodzie z polskim interesem narodowym i jak najszybciej poparł projekt prezydencki. Panie Premierze, sam Pan tyle razy mówił, że nie ma czasu do stracenia!" - przekazał były premier za rządów PiS Mateusz Morawiecki.

Pan Prezydent @NawrockiKn zawetował ustawę o pożyczce SAFE. Wobec przedstawionej przez niego i profesora Glapińskiego kontrpropozycji, która pozwoli Polsce uzbroić się w sposób swobodniejszy, tańszy i bez nadzorcy z zewnątrz, jest to jedyna słuszna decyzja.



Teraz czas na rząd… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Pełne poparcie" dla decyzji Karola Nawrockiego wyraził również Mariusz Błaszczak, minister obrony za rządów PiS. "Mechanizm pożyczkowy SAFE to szkodliwe i uniemożliwiające prawidłowy rozwój Wojska Polskiego rozwiązanie" - napisał.

Pełne poparcie dla decyzji prezydenta @NawrockiKn! Mechanizm pożyczkowy SAFE to szkodliwe i uniemożliwiające prawidłowy rozwój Wojska Polskiego rozwiązanie. pic.twitter.com/XyXAqiVSQM — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

Z kolei Jacek Sasin ocenił, że prezydent stoi "na straży bezpieczeństwa i polskiej racji stanu". "Nie ma zgody na SAFE - unijną pożyczkę na lichwiarskich warunkach i z batem w rękach KE! Tak dla polskiego programu SAFE 0%" - dodał.

Brawo, słuszna decyzja!



Prezydent @NawrockiKn na straży bezpieczeństwa i polskiej racji stanu. Nie ma zgody na SAFE - unijną pożyczkę na lichwiarskich warunkach i z batem w rękach KE!



Tak dla polskiego programu SAFE 0% 🇵🇱 — Jacek Sasin (@SasinJacek) March 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek/ft