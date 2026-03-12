Logo strona główna
Polska

Prezydent wetuje pieniądze na obronność. "Pełne poparcie" ze strony PiS

Jarosław Kaczyński
To pieniądze dla nich zawetował Karol Nawrocki. Środki dla tysięcy polskich firm na rozwój
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Politycy Prawa i Sprawiedliwości zgodnie chwalą zapowiedź prezydenckiego weta dla ustawy o SAFE. Jarosław Kaczyński twierdzi, że to "bardzo dobra decyzja". Kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek przekonuje, że Karol Nawrocki kierował się zasadą "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy".

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że zdecydował o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program na obronność SAFE. Decyzja jest szeroko krytykowana przez obóz władzy - prezydenta poparli natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czarzasty do prezydenta: zniszczył pan marzenia polskiej armii

Czarzasty do prezydenta: zniszczył pan marzenia polskiej armii

Szef MON: polityka zwyciężyła nad odpowiedzialnością

Szef MON: polityka zwyciężyła nad odpowiedzialnością

"Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego" - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"'Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy' - właśnie tą zasadą kierował się Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę wprowadzającą szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE" - stwierdził kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

"Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków. Panie Tusk, Panie Czarzasty - do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0% i budować potęgę naszej armii!" - dodał.

"Pan Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pożyczce SAFE. Wobec przedstawionej przez niego i profesora Glapińskiego kontrpropozycji, która pozwoli Polsce uzbroić się w sposób swobodniejszy, tańszy i bez nadzorcy z zewnątrz, jest to jedyna słuszna decyzja. Teraz czas na rząd Donalda Tuska aby choć raz zachował się w zgodzie z polskim interesem narodowym i jak najszybciej poparł projekt prezydencki. Panie Premierze, sam Pan tyle razy mówił, że nie ma czasu do stracenia!" - przekazał były premier za rządów PiS Mateusz Morawiecki.

"Pełne poparcie" dla decyzji Karola Nawrockiego wyraził również Mariusz Błaszczak, minister obrony za rządów PiS. "Mechanizm pożyczkowy SAFE to szkodliwe i uniemożliwiające prawidłowy rozwój Wojska Polskiego rozwiązanie" - napisał.

Z kolei Jacek Sasin ocenił, że prezydent stoi "na straży bezpieczeństwa i polskiej racji stanu". "Nie ma zgody na SAFE - unijną pożyczkę na lichwiarskich warunkach i z batem w rękach KE! Tak dla polskiego programu SAFE 0%" - dodał.

pc

Opracował Adam Styczek/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP/EPA

Program SAFEPrawo i SprawiedliwośćKarol NawrockiJarosław KaczyńskiPrzemysław CzarnekMateusz MorawieckiJacek SasinMariusz Błaszczak
