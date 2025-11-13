Logo strona główna
Polska

Prezydent pytany o uzasadnienie odmowy nominacji sędziów. Mówi o "Żurku, który zjada swój ogon"

Prezydent Karol Nawrocki
- Sędziowie mają zajmować się wydawaniem orzeczeń i wyroków, a nie zamienianiem sal sądowych w salę sejmową - powiedział prezydent Karol Nawrocki.
Wszyscy sędziowie, którzy są nominowani przez prezydenta, są sędziami Rzeczpospolitej i mają zajmować się wydawaniem orzeczeń i wyroków, a nie zamienianiem sal sądowych w salę sejmową - powiedział prezydent Karol Nawrocki, pytany o odmowę nominacji 46 sędziów. - Tylko prezydent w polskim systemie powołuje sędziów, natomiast nie jest monarchą i nie ma takiego prawa, żeby dowolnie wyszukanych powodów i bez kontroli sądowej odmawiać nominacji - komentował na antenie TVN24 sędzia Bartłomiej Przymusiński.

Prezydent Karol Nawrocki odpowiadał na pytania dziennikarzy na wspólnej konferencji prasowej z prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter, po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Pytania w dużej mierze dotyczyły jednak polityki krajowej, przede wszystkim środowej decyzji prezydenta o odmowie nominacji 46 sędziów.

Prezydent odniósł się do argumentu podnoszonego przez rządzących, w tym ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, że odmawiając awansów sędziów, przekroczył swoje uprawnienia.

Przekonywał, że "to minister Żurek nie zna konstytucji, która jasno określa kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie nominacji sędziów".

- To jest rzecz konstytucyjna i odnosząca się do prerogatyw prezydenta, a minister sprawiedliwości powinien respektować i polską Konstytucję, i wyroki Trybunału Konstytucyjnego (...) Moi poprzednicy, wszyscy prezydenci Rzeczpospolitej, mogli nominować sędziów Rzeczpospolitej i mogą takich nominacji zgodnie z polskim prawem i z polską Konstytucją odmówić - powiedział Nawrocki.

"Nie musi być uzasadnienia"

Prezydent odniósł się również do uwag ministra sprawiedliwości, że w dokumencie o odmowie awansów sędziowskich brakuje uzasadnienia tej decyzji. Jak powiedział, "nie musi być takiego uzasadnienia".

Lista Nawrockiego. Ministerstwo: dostaliśmy pismo
Lista Nawrockiego. Ministerstwo: dostaliśmy pismo

- Uzasadnieniem jest to, że wszyscy sędziowie, którzy są nominowani przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, są sędziami Rzeczpospolitej i mają zajmować się wydawaniem orzeczeń i wyroków, a nie zamienianiem sal sądowych w salę sejmową - mówił prezydent.

Dodał, że minister Żurek uprawia obecnie "ekwilibrystykę prawną". - Życzę panu ministrowi Żurkowi miłej gimnastyki i ekwilibrystyki prawnej, bo chyba mam wrażenie, że już zaczyna powoli zjadać w tej ekwilibrystyce swój ogon - powiedział Nawrocki.

Przymusiński: nie ma takiego prawa

- Jest to decyzja, która na pewno niczego nie buduje, jeżeli chodzi o przewidywalność procedur sądowych, przewidywalność tego, że sędzią zostaje osoba o najwyższych kwalifikacjach - powiedział prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński na antenie TVN24.

Przymusiński ocenił, że ta decyzja poskutkuje zastraszeniem sędziów, którzy będą czuli się pozbawieni autonomii w podejmowaniu decyzji, w obawie przed utratą możliwości awansu ze strony prezydenta.

Klatka kluczowa-19832
"Tylko prezydent w polskim systemie powołuje sędziów, natomiast nie jest on monarchą", ocenił Bartłomiej Przymusiński

- Tylko prezydent w polskim systemie powołuje sędziów, natomiast nie jest on monarchą i nie ma takiego prawa, żeby z dowolnie sobie wyszukanych powodów i bez kontroli sądowej odmawiać nominacji sędziowskich - mówił Przymusiński.

pc

Żurek o decyzji Nawrockiego: prezydent łamie prawo

pc
Autorka/Autor: mgk/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Karol NawrockiWaldemar Żureksędziowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica