Prezydent Nawrocki w Berlinie i Paryżu. Wraz z nim przedstawiciel rządu

Nawrocki: domagam się reparacji Źródło: TVN24

Karol Nawrocki przyleciał do Berlina w poniedziałek wieczorem, o czym poinformowała jego kancelaria. We wtorek przed południem prezydent spotka się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, a potem z kanclerzem Friedrichem Merzem. Zaplanowano też rozmowy plenarne obu delegacji pod przewodnictwem prezydentów.

Prezydent RP @NawrockiKn jest już w Berlinie. pic.twitter.com/f5fpueStKn — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 15, 2025 Rozwiń Źródło: X

Prezydentowi podczas rozmów towarzyszyć będzie wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.

Karol Nawrocki chce poruszyć temat reparacji

Polski prezydent nie ma w swoim programie w Niemczech oficjalnych konferencji prasowych. Z otoczenia Nawrockiego płyną komunikaty, że prezydent zamierza w Berlinie podjąć temat reparacji za drugą wojnę światową. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz zapowiedział na początku września, że prezydent na spotkaniu ze Steinmeierem będzie się o nie dopominał. Jak dodał, chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.

Prezydent Karol Nawrocki w Berlinie Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA

Nawrocki, przemawiając 1 września na Westerplatte, mówił, że reparacje są konieczne, by "móc budować oparte na fundamentach prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem".

Spotkanie Nawrockiego z Macronem

Po południu Karol Nawrocki uda się do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Według wcześniejszych zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza wśród tematów, jakie poruszą przywódcy Polski i Francji, będzie m.in. kwestia umowy UE z krajami Mercosuru.

W Paryżu prezydenci Nawrocki i Macron poruszą tematy "związane z bezpieczeństwem i obronnością, w szczególności – w następstwie wtargnięcia dronów rosyjskich na terytorium Polski" – podał w komunikacie Pałac Elizejski. Omówią też wsparcie dla Ukrainy, a także relacje dwustronne między Francją a Polską.

Po wtargnięciu rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski prezydent Macron zadecydował o skierowaniu trzech myśliwców Rafale do celów misji Wschodnia Straż, która ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. Rafale już pełnią te zadania.

Po południu, około godziny 17.30, polski prezydent ma podsumować obie wizyty na spotkaniu z przedstawicielami polskich mediów.

