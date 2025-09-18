Karol Nawrocki powitany w Berlinie Źródło: TVN24

W dniach 21-24 września 2025 roku prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że przy okazji wyjazdu dojdzie do spotkania z Polonią w Doylestown, gdzie znajduje się Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, które potocznie nazywane jest "Amerykańską Częstochową".

Prezydent Karol Nawrocki Źródło: Tomasz Gzell/PAP/EPA

Szef MSZ będzie towarzyszyć prezydentowi

Wcześniej źródła dyplomatyczne informowały, że oprócz prezydenta, udział weźmie również szef MSZ Radosław Sikorski. Będzie to pierwszy raz, kiedy szef polskiej dyplomacji będzie towarzyszyć prezydentowi Nawrockiemu w jego zagranicznej wizycie.

Minister Radosław Sikorski Źródło: Marcin Obara/PAP/EPA

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów.

W pozostałych sprawach zwykłą większością głosów. W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tak zwanych głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.

