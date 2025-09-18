Logo strona główna
Polska

Prezydent Karol Nawrocki jedzie na zgromadzenie ONZ, będzie tam też Radosław Sikorski

Karol Nawrocki, Radosław Sikorski
Karol Nawrocki powitany w Berlinie
Źródło: TVN24
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że prezydent Karol Nawrocki wystąpi przed Zgromadzeniem Generalnym ONZ w Nowym Jorku. Udział w sesji rozpoczynającej się w niedzielę weźmie też szef MSZ Radosław Sikorski.

W dniach 21-24 września 2025 roku prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "I tu się pojawia prezydent Nawrocki…". Profesor Dudek o "ojcu chrzestnym"

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że przy okazji wyjazdu dojdzie do spotkania z Polonią w Doylestown, gdzie znajduje się Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, które potocznie nazywane jest "Amerykańską Częstochową".

Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki
Źródło: Tomasz Gzell/PAP/EPA

Szef MSZ będzie towarzyszyć prezydentowi

Wcześniej źródła dyplomatyczne informowały, że oprócz prezydenta, udział weźmie również szef MSZ Radosław Sikorski. Będzie to pierwszy raz, kiedy szef polskiej dyplomacji będzie towarzyszyć prezydentowi Nawrockiemu w jego zagranicznej wizycie.

Minister Radosław Sikorski
Minister Radosław Sikorski
Źródło: Marcin Obara/PAP/EPA

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów.

W pozostałych sprawach zwykłą większością głosów. W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tak zwanych głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ / POOL, Paweł Supernak/PAP/EPA

