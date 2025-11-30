Przydacz: prezydent ogranicza program wizyty na Węgrzech

Kiedy dojdzie do spotkania Nawrockiego i Zełenskiego? "Rozmawialiśmy o szczegółach" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Marcin Przydacz napisał w niedzielę rano, że Karol Nawrocki "konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie" wywołanej przez Rosję.

W związku z tym oraz "odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii", a także w związku ze zrealizowaną przez Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem - jak podał Przydacz - prezydent "zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu".

Dodał, że Nawrocki wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej.

Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską.



Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślal, że bezpieczeństwo Europy zależy od… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 30, 2025 Rozwiń

Wizyta Nawrockiego na Węgrzech

Nawrocki poleci na Węgry w najbliższą środę. W Ostrzyhomiu weźmie udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Na początku listopada Przydacz zapowiadał, że po spotkaniu wielostronnym odbędzie się oficjalna wizyta prezydenta w Budapeszcie i spotkanie z odpowiednikiem, prezydentem Tamasem Sulyokiem, jak i z premierem Orbanem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD