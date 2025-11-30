Logo strona główna
Polska

Przydacz: prezydent ogranicza program wizyty na Węgrzech

Prezydent RP Karol Nawrocki
Kiedy dojdzie do spotkania Nawrockiego i Zełenskiego? "Rozmawialiśmy o szczegółach"
Źródło: TVN24
W związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Marcin Przydacz napisał w niedzielę rano, że Karol Nawrocki "konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie" wywołanej przez Rosję.

W związku z tym oraz "odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii", a także w związku ze zrealizowaną przez Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem - jak podał Przydacz - prezydent "zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu".

Dodał, że Nawrocki wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej.

Wizyta Nawrockiego na Węgrzech

Nawrocki poleci na Węgry w najbliższą środę. W Ostrzyhomiu weźmie udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Na początku listopada Przydacz zapowiadał, że po spotkaniu wielostronnym odbędzie się oficjalna wizyta prezydenta w Budapeszcie i spotkanie z odpowiednikiem, prezydentem Tamasem Sulyokiem, jak i z premierem Orbanem.

pc

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Karol NawrockiMarcin PrzydaczWęgry
