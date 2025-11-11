Prezydent na marszu środowisk narodowych

Mimo zakazu uczestnicy marszu odpalają race Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki dołączył do zorganizowanego przez środowiska narodowe we wtorek marszu. Opublikowała wideo, na którym widać prezydenta niosącego flagę narodową. Głowie państwa towarzyszy m.in. Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta.

Prezydent RP @NawrockiKn dołącza do Marszu Niepodległości! pic.twitter.com/ZfBf6IaP1p — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 11, 2025 Rozwiń

ZOBACZ RELACJĘ Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Na kolejnym opublikowanym przez prezydencką kancelarię nagraniu widać, jak Nawrocki ściska dłonie z niektórymi członkami zgromadzenia i mówi im: - Super, że jesteście.

Na innym nagraniu prezydent macha flagą nad głową i pozdrawia uczestników marszu. Widać na nim, że towarzyszy mu wiceszef jego kancelarii Adam Andruszkiewicz. Wpis w serwisie X opatrzony został słowami: "Dumni z biało-czerwonej!".

Dumni z biało-czerwonej! pic.twitter.com/PBtMQuwfPX — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 11, 2025 Rozwiń

Podczas briefingu prasowego krótko po godzinie 15 dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal powiedział, że prezydent przemieszcza się w marszu "w asyście funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i swojej kancelarii".

Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki na marszu w Warszawie 11 listopada Źródło: PAP/EPA/RADEK PIETRUSZKA

Politycy PiS i Konfederacji na marszu narodowców

Na miejscu są też politycy Prawa i Sprawiedliwości, m.in. prezes tej partii Jarosław Kaczyński, przewodniczący klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak, rzecznik PiS Rafał Bochenek, a także były premier Mateusz Morawiecki. W marszu bierze udział lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Wśród uczestników jest też lider samozwańczego Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.

Jarosław Kaczyński na marszu w Warszawie 11 listopada Źródło: Albert Zawada/PAP

Pomimo wydanego przez mazowieckiego wojewodę Mariusza Frankowskiego zakazu używania materiałów pirotechnicznych podczas zgromadzenia, uczestnicy marszu odpalają race.

Od 2010 roku w stolicy środowiska narodowe 11 listopada organizują coroczny przemarsz. Tegoroczne zgromadzenie wyruszyło około godziny 14.30 spod ronda Dmowskiego, przejdzie Al. Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, a następnie Wałem Miedzeszyńskim i Wybrzeżem Szczecińskim do ul. Siwca. Marsz zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 roku. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku. Zniesiono je w 1945 roku i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 roku na mocy ustawy. Od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD