Prezydent zawetował nowelizację ustawy o działach administracji. Jest komentarz rzecznika rządu

O zamiarach zawetowania ustawy pisała w czwartek "Rzeczpospolita". Dziennik zauważył, że prezydent już w grudniu zeszłego roku sygnalizował, że nie podoba mu się pomysł przeniesienia nadzoru nad leśnictwem do resortu rolnictwa. "Jak słyszymy, to tylko jeden z punktów ustawy kontrowersyjny dla Pałacu Prezydenckiego" - dodała "Rz".

Rzecznik rządu: prezydent powiadomił premiera

Decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy skomentował rzecznik rządu Piotr Mueller. - Pan prezydent przed tą decyzją poinformował pana premiera, że zamierza taką decyzję podjąć. Oczywiście to jest konstytucyjne prawo pana prezydenta w związku z tym my je w stu procentach szanujemy - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami.

Co zakłada nowelizacja ustawy?

Senator Zygmunt Frankiewicz (KO) mówił 16 grudnia w Senacie, że wskutek noweli do grupy wyższych urzędników trafią podsekretarze stanu - poza podsekretarzami stanu w KPRP - podczas gdy wcześniej korpus Służby Cywilnej skupiał bezstronnych, apolitycznych ekspertów. Ocenił, że jeśli podsekretarze zostaną do niego włączeni, a urzędnicy korpusu służby cywilnej będą mogli łączyć pełnienie obowiązków z funkcjami politycznymi, to go upolitycznią "niszcząc coś, co było budowane przez wiele lat".