Prezydent Andrzej Duda zapowiada zmiany w Izbie Dyscyplinarnej. Jak wynika z nieoficjalnych informacji reporterki "Faktów" TVN, prezydent miał powiedzieć, że to on i jego kancelaria w najbliższym czasie ogłosi projekt ustawy rozwiązujący problem Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Takie informacje nieoficjalnie potwierdzili nam członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którzy słyszeli deklarację prezydenta.

Likwidację Izby w sierpniu zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński . PiS miało taki projekt zgłosić we wrześniu, potem w grudniu. Do dziś nie poznaliśmy jednak jego treści. Powód? Nie ma w tej sprawie porozumienia między prezydentem, PiS-em, a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro.

TSUE nałożył na Polskę karę w wysokości miliona euro dziennie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4 lipca 2021 roku zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach między innymi uchylania immunitetów sędziowskich. Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. KE podała wówczas, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.