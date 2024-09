Prezydent "burzy poczucie bezpieczeństwa", "powinien przeprosić służby specjalne"

- Mogę powiedzieć tylko tak: o ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB, jeżeli chodzi o współpracę. To było za rządów premiera Donalda Tuska i pan premier Donald Tusk wyraził na to zgodę. Czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami Rzeczypospolitej pod rządami pana premiera Donalda Tuska nadal była kontynuowana? Bo tak to wygląda - mówił Duda.

Tomczyk: te słowa są poniżej godności urzędu prezydenta

Gawkowski: prezydent burzy wspólnotę interesów

- To jest głupie, nieodpowiedzialne. Racja stanu, która była podstawą działania między rządem a prezydentem, jest dzisiaj przez prezydenta wyrzucana do kosza. Trudno to komentować. Albo to jest brak zrozumienia polityki, albo wprost działanie, które ma wspierać rosyjskie narracje - dodał.