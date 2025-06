Duda: jest w polskim wymiarze sprawiedliwości grupa, która oszalała Źródło: Kancelaria Prezydenta

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Singapurze, gdzie składa wizytę wraz z małżonką, prezydent Andrzej Duda został zapytany o słowa przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka, który powiedział, że ma dość "wojny polsko-polskiej" i "sędziowsko-sędziowskiej". Marciniak stwierdził też, że "sądy miały być wolne, a są powolne". Wyraził nadzieję, że nowemu prezydentowi uda się rozwiązać te kwestie.

- Mam wielki szacunek do pana przewodniczącego, zawsze go miałem i dziękuję mu za te mądre słowa - oświadczył Duda. Dodał, że sam też o tym mówił, tylko "innymi słowami". - Wzywając do tego, by nie poniżać sędziów, którzy zostali nominowani na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat, nie poniżać tych ludzi poprzez takie określenia jak neosędziowie - wyjaśnił.

"Mamy do czynienia z szokującymi sytuacjami"

- Jest niestety grupa w tej chwili w polskim wymiarze sprawiedliwości, która w moim osobistym przekonaniu oszalała. Z obawy przed naruszeniem ich przywilejów, z obawy przed naruszeniem ich dominującej pozycji, z obawy przed utratą swojej elitarności - powiedział Duda.

Jak stwierdził, osoby te "poniewierają innymi sędziami". - Mamy do czynienia z szokującymi sytuacjami, kiedy bandytów, morderców de facto, wypuszcza się z więzienia poprzez uchylanie orzeczeń na tej podstawie, że niby skład sędziowski, który prowadził sprawę i orzekał, był niewłaściwy, bo w składzie orzekał neosędzia. Trudno sobie wyobrazić większą nieodpowiedzialność - powiedział prezydent.

Dodał, że w jego przekonaniu jest to "zdrada interesów państwowych" oraz "działanie przeciwko bezpieczeństwu obywateli Rzeczypospolitej". - To jest kompletne niezrozumienie roli, jaką ktoś na siebie przyjął, decydując się na to, by uczestniczyć w sprawowaniu trzeciej władzy w Polsce, czyli bycie sędzią. Jest to dla mnie coś absolutnie niepojętego - przyznał.

Duda o "szczuciu" przeciwko sędziom

Prezydent powiedział, że w środowisku sędziowskim panuje "fatalna atmosfera". - Jest szczucie przeciwko sędziom, którzy zostali powołani w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Jest obawa przed prześladowaniami. Oni zresztą są prześladowani w wielu przypadkach. Stosowane są naprawdę wstrętne, podłe metody. I to jest coś, co powinno się zakończyć raz na zawsze - oświadczył Duda.

Na koniec zaapelował o "opamiętanie się" i przywrócenie "normalności" w wymiarze sprawiedliwości. - Żeby nigdy już więcej nie było tak jak było - dodał.

