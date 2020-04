"TVN Pomagajmy sobie". Kampania reklamowa za symboliczną złotówkę

Pandemia COVID-19 stawia większość polskich przedsiębiorców przed ogromnym wyzwaniem. TVN Discovery Polska w ramach projektu "TVN Pomagajmy sobie" rozpoczyna kolejną akcję specjalną. Tym razem wsparcie otrzymają małe firmy z całego kraju. Właściciele biznesów za symboliczną złotówkę będą mogli zrealizować kampanię reklamową w kanałach telewizyjnych oraz na platformach online należących do nadawcy.

TVN Discovery Polska w ramach specjalnego projektu "TVN Pomagajmy sobie" przekaże małym firmom świadczenia reklamowe o łącznej wartości nawet do 6 milionów złotych. Akcja promocyjna obejmie emisję spotów online oraz w kanałach telewizyjnych z portfolio nadawcy.

Skierowana jest do mniejszych firm, lokalnych i rodzinnych biznesów w całej Polsce. Liczba pakietów reklamowych jest ograniczona – trafią do 500 podmiotów, które zgłoszą się jako pierwsze i spełnią wymogi akcji. O przyznaniu przedsiębiorcy pakietu decyduje kolejność zgłoszeń, ich zgodność z regulaminem oraz rejestracja zlecenia. Koszt kampanii to symboliczna złotówka.