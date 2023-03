Premier Mateusz Morawiecki: ruszamy na trasę rozmów z Polakami

Morawiecki zapewnił, że podczas spotkań każdy będzie mógł zadać pytania, nawet te najtrudniejsze. - Pytania, obawy, lęki, frustracje, ale także nadzieje, refleksje i pomysły, wszystko to, co was boli i to, na co macie nadzieję, to będziemy chcieli omawiać na naszych kolejnych, wielkich spotkaniach, na naszej trasie spotkań z Polakami - zapowiedział.

Morawiecki: to na takich spotkaniach, nie w gabinetach, wykuwa się program PiS

- To na takim spotkaniu jak to urodziła się 13. i 14. emerytura. To na takich spotkaniach powstał pomysł wyprawki dla dzieci, wyprawki 300 plus. To na takim spotkaniu wykiełkował pomysł rodzinnego kapitału opiekuńczego. To właśnie podczas rozmów z Polakami rozmawialiśmy o obniżeniu podatków, aby Polacy mogli jak najwięcej zarabiać netto, aby było jak najwięcej miejsc pracy - mówił. Przekonywał, że to na takich spotkaniach, a nie w gabinetach wykuwa się program PiS.