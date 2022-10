Premier: Marek Kuchciński na stanowisku szefa KPRM to mój autorski pomysł

Poprosiłem Marka Kuchcińskiego o to, żeby współpracował ze mną jako szef kancelarii premiera - powiedział w czwartek dziennikarzom szef rządu Mateusz Morawiecki. Jak przekazał, to jego "autorski pomysł". - Bardzo się cieszę, że pan marszałek chce się podjąć tej roli - mówił.

- Na pytanie, czy dostałem propozycję, potwierdzam, dostałem propozycję. Przyparty do muru tymi licznymi mikrofonami potwierdzam, że zgodziłem się, natomiast decyzja należy do premiera i prezydenta. Dziękuję bardzo - mówił Kuchciński dziennikarzom.

Morawiecki: cieszę się, że Kuchciński zdecydował się na pełnienie funkcji szefa KPRM

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w czwartek w Pradze, gdzie uczestniczy w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC), o propozycję dla Kuchcińskiego. - Co do zmiany na czele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to mogę potwierdzić. To mój autorski pomysł. Poprosiłem pana przewodniczącego, marszałka Marka Kuchcińskiego o to, żeby współpracował ze mną w tej najbliższej roli, najważniejszej roli jaką jest szef kancelarii - powiedział szef rządu.