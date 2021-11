Premier Mateusz Morawiecki zareagował na wpis Donalda Tuska. "Znowu zapukał w dno od spodu"

Premier Mateusz Morawiecki skomentował wpis Donalda Tuska zamieszczony na Twitterze. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się w nim do wypowiedzi Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, pisząc o "zdradzie stanu" i odwołując się do ewentualnych decyzji amerykańskich dotyczących sankcji na Polskę i wycofania wojsk USA z naszego kraju. - Byłem przekonany, że jeśli chodzi o wyczyny naszych konkurentów politycznych, przede wszystkim ich kłamstwa, już nic nie może mnie zdziwić. Jednak lider opozycji, pan Tusk, znowu zapukał w dno od spodu" - napisał w czwartek wieczorem na Facebooku szef rządu.

Dyskusja, o której napisał na Twitterze Donald Tusk, to wysłuchanie na temat sytuacji Polski i Węgier, jakie odbyło się w środę przed komisją do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (tzw. komisją helsińską) w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Prezes think tanku German Marshall Fund Heather Conley oświadczyła, że wobec braku skutków dotychczasowych działań ze strony USA i UE w sprawie zatrzymania "erozji demokracji" Ameryka powinna zmienić podejście. Jak mówiła, USA powinny w reakcji rozważyć przesunięcia w dyslokacji wojsk lub sankcje gospodarcze. Inni występujący przed komisją eksperci, Dalibor Rohac z konserwatywnego think-tanku American Enterprise Institute (AEI) oraz Zselyke Csaky z organizacji Freedom House również krytycznie odnosili się do sytuacji w obu krajach, choć opowiadali się za mniej radykalnymi środkami.