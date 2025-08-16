Logo strona główna
Polska

Tusk: gra o przyszłość Ukrainy weszła w decydującą fazę

Donald Tusk
Przydacz o rozmowie z Trumpem
Źródło: TVN24
"Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę" - napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk. Szef rządu ocenił, że rosyjski przywódca Władimir Putin "okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym".

W piątek prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po spotkaniu obaj przywódcy wygłosili oświadczenia, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Obaj liderzy określili swoje spotkanie jako "konstruktywne", ale po zakończeniu rozmów nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zaznaczył, że zgodził się z Putinem w wielu sprawach, lecz kilka ważnych kwestii pozostało nierozwiązanych.

Tusk o spotkaniu Putin-Trump

"Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu" - napisał w sobotę na platformie X premier Tusk.

Oświadczenie liderów państw Europy

Po rozmowach między Trumpem a Putinem przywódcy europejscy uczestniczyli w sobotę w dwóch naradach online. Najpierw połączyli się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Później naradzali się we własnym gronie. W pierwszej rozmowie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, a w drugiej - premier Donald Tusk.

Europejscy liderzy wydali w sobotę wspólne oświadczenie w sprawie rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce. Podpisali się pod nim prezydenci Francji, Niemiec, Finlandii, premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, a także przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

