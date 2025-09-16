Premier i szef MON odwiedzą poligon w Ustce. Zadziała system Wisła

Premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzą we wtorek Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce w ramach treningu systemowego połączonego wsparcia ogniowego "Jesienny Ogień-25".
O godz. 13.30 szef rządu i minister obrony narodowej wezmą udział w odprawie z kadrą dowódczą Sił Powietrznych, zaś na godz. 14.10 zaplanowane są oświadczenia Tuska i Kosiniaka Kamysza. O 14.50 - według Centrum Informacyjnego Rządu - rozpocznie się pokaz "działalności ogniowej".
Zadziała system Wisła
"Na poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbędzie się po raz pierwszy w Polsce strzelanie bojowe z systemu Wisła z wykorzystaniem systemu IBCS. Będą także strzelania m.in. z nowo implementowanych w Wojsku Polskim wyrzutni rakietowych Homar A i Homar K" - poinformował w poniedziałek wieczorem na platformie X wicepremier Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że wszystko dzieje się w ramach "największych tegorocznych ćwiczeń Wojska Polskiego 'Żelazny Obrońca', podczas których nasze siły zbrojne użyją nowoczesnych systemów uzbrojenia". "Działamy zgodnie z planem, a system Wisła z końcem roku przejdzie wszelkie certyfikacje i osiągnie pełną gotowość bojową" - zaznaczył szef MON.
"Żelazny Obrońca" i "Jesienny Ogień"
Trwające do 19 września treningi systemowego połączonego wsparcia ogniowego pod kryptonimem "Jesienny Ogień-25" to jeden z elementów ćwiczeń "Żelazny Obrońca", największych i najważniejszych z planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w 2025 r. Ich celem jest sprawdzenie gotowości, działania i interoperacyjności Wojska Polskiego w każdym środowisku walki - na lądzie, na morzu, w powietrzu, w cyberprzestrzeni. Jak podkreśliło CIR, zadania podczas ćwiczeń realizuje łącznie ok. 30 tysięcy żołnierzy. Wspólnie z polskim wojskiem ćwiczą wojskowi ze USA, Szwecji i Norwegii.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: X/Plut. Aleksander Perz