Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Premier: Poczobut jest pierwszy na liście naszych oczekiwań

Andrzej Poczobut pozostaje więźniem Łukaszenki. "Jest gotów umrzeć za Polskę, za swoją ideę"
Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie
Źródło: TVN24
Sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta pozostaje priorytetem Polski w rozmowach z sojusznikami i władzami Białorusi - powiedział premier Donald Tusk. - Andrzej Poczobut jest pierwszy na liście naszych oczekiwań - powiedział szef rządu.

Białoruś zwolniła w czwartek z więzień 52 osoby, w tym 14 cudzoziemców, wśród których trzy osoby to obywatele Polski. Informację o uwolnieniu podała najpierw ambasada USA w Wilnie, następnie prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Wśród uwolnionych nie znalazł się Andrzej Poczobut.

Premier Tusk podczas wieczornej konferencji prasowej pytany o tę sprawę podkreślił, że uwolnienie Poczobuta pozostaje priorytetem Polski w rozmowach z sojusznikami i władzami Białorusi.

Andrzej Poczobut pozostaje więźniem Łukaszenki
Andrzej Poczobut pozostaje więźniem Łukaszenki
Źródło: BELTA.BY

- Wszyscy wiedzą, że Andrzej Poczobut jest pierwszy na liście naszych oczekiwań. Nie wykluczam, że to jest powód, dla którego nie chcą go wypuścić - powiedział.

Szef rządu zaznaczył, że każde uwolnienie obywateli polskich z białoruskich więzień, zwłaszcza osób skazanych z przyczyn politycznych, jest przyjmowane z satysfakcją, choć efekty rozmów z Mińskiem pozostają - jak wskazał - "dalece niewystarczające".

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Łatuszka: Łukaszenka ma cel

- To jedno z moich politycznych i osobistych marzeń, abyśmy doczekali chwili, kiedy Andrzej Poczobut będzie wolny. Ale nie mogę dać żadnej gwarancji, kiedy to nastąpi - przyznał Tusk.

Grupa osób uwolniona z białoruskich więzień

Informację o uwolnieniu grupy osób z białoruskich więzień podała najpierw ambasada USA w Wilnie, następnie prezydent Litwy Gitanas Nauseda, który potwierdził, że uwolnieni są na terytorium Litwy. Krótko przed informacjami o uwolnieniu więźniów media podały, że John Coale, wysłannik prezydenta USA, spotkał się z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

Następnie prezydent Nauseda poinformował, że grupa bezpiecznie przekroczyła granicę litewską, wjeżdżając z Białorusi. Podkreślił, że wśród uwolnionych jest sześciu obywateli Litwy. Państwowa białoruska agencja BiełTA podała, że Łukaszenka ułaskawił 14 cudzoziemców.

Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie
Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie
Źródło: PAP

BiełTA podała, że uwolnienie tych osób nastąpiło na prośbę prezydenta USA i innych przywódców. Dodano, że chodzi o osoby skazane na Białorusi na podstawie zarzutów dotyczących "działalności szpiegowskiej", "udziału w działalności ekstremistycznej i terrorystycznej". Pod takimi zarzutami skazywani byli na Białorusi opozycjoniści i uczestnicy prodemokratycznych protestów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie
Uwolnieni na Białorusi więźniowie już w Wilnie
Świat
Pani Halina
Uwolniona Polka: nie wiem, za co trafiłam do więzienia Łukaszenki
białoruskie linie lotnicze Belavia shutterstock_2561485407
USA zdejmują sankcje z białoruskich linii lotniczych
BIZNES

Niezależne media białoruskie podały nazwiska niektórych uwolnionych. Są to: polityk opozycji, były kandydat na prezydenta Mikoła Statkiewicz, białoruski filozof Uładzimir Mackiewicz, aktywista Mikoła Dzjadok, opozycyjny bloger Ihar Łosik, obywatelka Litwy - Elena Ramanauskiene. Telewizja Biełsat podała w czwartek, że z grupy uwolnionych przez Mińsk więźniów politycznych kilku odmówiło opuszczenia kraju.

Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi. W marcu minęły cztery lata od zatrzymania Poczobuta w Grodnie. Białoruska prokuratura oskarżyła go o "rehabilitację nazizmu", a potem także o wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi. Od maja 2023 roku Poczobut odbywa karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku za "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BELTA.BY

Udostępnij:
TAGI:
BiałoruśAndrzej PoczobutDonald Tusk
Czytaj także:
Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci
Autobusy zastąpią kultową kolejkę po tragicznym wypadku
Świat
Wszystkie przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte
Zamknięta granica, Trump o dronach, reżim zwalnia część więźniów politycznych
Warto wiedzieć
Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Były prezydent Brazylii skazany na 27 lat więzienia
Świat
Radosław Sikorski w Chobielinie-Dworze
"Nie". Sikorski komentuje słowa Trumpa
Polska
EN_01658332_0688
Zamknięta granica z Białorusią
Polska
Donald Trump
Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce
Polska
Koniec protestów w Nepalu
Nepal ma mieć nowy rząd po krwawych protestach
Monika Krajewska
Rosyjskie drony
"Ten test nie skończył się, kiedy wleciał ostatni dron"
Polska
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa zwołana na wniosek Polski
Polska
imageTitle
Deklasacja na dzień dobry. Industria z impetem weszła w Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
WARSZAWA
Służby w okolicy miejsca, gdzie spadł dron
Znaleziono kolejnego drona
Polska
0909_samobojstwa
Jak zapobiegać samobójstwom?
Dominika Ziółkowska
imageTitle
Chelsea w poważnych tarapatach. W tle działania rosyjskiego miliardera
EUROSPORT
Zderzenie w Żyrardowie
"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi"
WARSZAWA
imageTitle
Za wysokie progi dla Szubarczyka. Nastolatek odpadł w ekspresowym tempie
EUROSPORT
Pani Halina
Uwolniona Polka: nie wiem, za co trafiłam do więzienia Łukaszenki
Polska
Jarosław Kaczyński na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Tusk i Kaczyński razem na obradach RBN. Czy rozmawiali?
Polska
9 min
pc
John Bolton: Rosjanie powinni za to zapłacić, pora ich znowu docisnąć
Opinie i wydarzenia
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
METEO
imageTitle
Snookerzystka z Hongkongu przeszła do historii. Pobiła 33-letni rekord świata
EUROSPORT
imageTitle
Optymizm trenera siatkarzy. "Mam nadzieję, że będziemy rosnąć z każdym dniem"
EUROSPORT
pc
Tusk o tym, co powiedział Nawrockiemu. "Z zadowoleniem przyjąłem identyczną deklarację"
Polska
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Tu noc okaże się niebezpieczna. IMGW ostrzega
METEO
shutterstock_2412663307
Sklepy w trybie kryzysowym. Będą mogły działać bez dostaw prądu
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz i Marcin Przydacz
Szef BBN o "jedynym pozytywie" po nalocie dronów z Rosji
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
METEO
imageTitle
Świetna inauguracja Ligi Mistrzów dla Orlenu Wisły
EUROSPORT
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"
WARSZAWA
Rafale
Myśliwce, śmigłowce i żołnierze wzmocnią Polskę. Macron dołącza z Rafalami
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica