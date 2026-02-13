"Grupa nieuków chce zagrozić prymusom"? Co się dzieje wewnątrz PiS

Mateusz Morawiecki Źródło: PAP/Art Service

- Sebastian Kaleta zachował się bardzo nieprzyzwoicie. "Gówniarzeria" to delikatne określenie - mówi mi jeden z przedstawicieli tak zwanej frakcji harcerzy, czyli najbliższych współpracowników byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

- Sebastian bardzo dobrze zrobił - komentuje z kolei polityk zaliczany do ziobrystów.

Jeszcze inny członek PiS-u wydaje się stać nieco z boku, a całą sprawę bagatelizuje, apelując, aby skupić się na "poważnych" sprawach.

Ta różnica w ocenie wymiany zdań między Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą wydaje się dobrze oddawać atmosferę w szeregach partii Jarosława Kaczyńskiego.

Spór dotyczy sytuacji z wtorku. Reporterka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska zapytała Terleckiego, czy "zabrałby pieniądze Ziobrze za to, że nie przychodzi do Sejmu". Wówczas do rozmowy nagle wtrącił się Kaleta, który zasugerował byłemu wicemarszałkowi Sejmu, aby nie wypowiadał się w tej sprawie. W piątek Terlecki skwitował całą sytuację krótko. - Gównarzeria - rzucił.

"Wszyscy przeciw Morawieckiemu"

Ale kluczowa - z punktu widzenia relacji w całej partii - jest reakcja liderów poszczególnych frakcji. W pewnym uproszczeniu możemy wyróżnić cztery główne - maślarze, harcerze, ziobryści i zakoniarze. Przy czym obecnie główna linia konfliktu przebiega między dwoma pierwszymi grupami.

CZYTAJ WIĘCEJ: Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS?

Bo istota sporu dotyczy Mateusza Morawieckiego, jego postawy jako premiera, zwłaszcza w relacjach z Unią Europejską i tego, czy on i jego środowisko mogą powrócić do władzy.

Jeden z harcerzy przyznaje, że w pewnym uproszczeniu cały spór można zredukować do prostego hasła - "wszyscy przeciw Morawieckiemu". Dlatego też grono maślarzy skupia liderów różnych mniejszych frakcji, a wszystkich spaja niechęć do byłego premiera. W tej grupie są między innymi Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński oraz Przemysław Czarnek. Tyle że jawną niechęć Morawieckiemu okazują także ziobryści, których - pod nieobecność Zbigniewa Ziobry w Polsce - nieformalnym liderem stał się Patryk Jaki.

Jeden ze stronników Morawieckiego przyznaje, że w związku z tym można mówić o czymś na kształt taktycznego sojuszu między maślarzami i ziobrystami. W myśl zasady: wróg mojego wroga jest moim przyjacielem.

"Wymiana uprzejmości" obrazem partyjnych podziałów

Ten układ sił dobrze obrazują reakcje na - tu cytat jednego z polityków PiS-u - "wymianę uprzejmości" między Terleckim i Kaletą.

Patryk Jaki napisał na X, że "za każdym razem od 10 lat, kiedy Terlecki otwiera usta, daje paliwo drugiej stronie". Dlatego odrzucają go wyborcy i słusznie" - dodał. "Prawdziwym dnem" nazwał - jak to ujął - "zwyzywanie Sebastiana Kalety za to, że bronił prześladowanych przez reżim Tuska".

Sam Ryszard Terlecki to z kolei polityk, któremu najbliżej do środowiska byłego premiera. - Ten atak nie jest wymierzony w Terleckiego, a w ekipę Morawieckiego - komentuje jeden z polityków PiS-u.

Znamienna jest też reakcja Tobiasza Bocheńskiego, jednego z liderów maślarzy. Polityk stwierdził, że Sebastian Kaleta stanął na wysokości zadania i postąpił zgodnie z polityką PiS". "Cieszę się, że mamy takich odważnych, bezkompromisowych posłów" - napisał. To właśnie obraz tego, jak maślarze i ziobryści łączą siły w partyjnej rozgrywce przeciwko harcerzom.

"Grupa nieuków" i "prymusi"

Ale gra między największymi frakcjami toczy się o coś znacznie poważniejszego. W tle jest bowiem tworzenie programu wyborczego, dzięki któremu PiS ma zamiar odzyskać władzę w 2027 roku. A w jeszcze szerszej perspektywie - kształt list wyborczych i kandydat na premiera.

W ostatnich dniach przedstawiciele różnych frakcji zgodnie przyznawali, że nazwisko tego kandydata zostanie ogłoszone na wiosnę. Kto ma nim być? Gdzie przyłożyć ucho, tam inna odpowiedź... Część polityków PiS-u w nieoficjalnych rozmowach mówi z uśmiechem, że kandydatów na kandydatów to w ich partii można znaleźć kilkunastu.

Ale - jak słyszę w kuluarach - na ten moment w grze są przede wszystkim dwa nazwiska - wspomniany już Tobiasz Bocheński, jeden z najbardziej wyrazistych maślarzy i Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, jeden z najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego. Przy czym ten drugi, ze względu na swoją funkcję w Pałacu Prezydenckim, nie jest utożsamiany jednoznacznie z żadną z frakcji.

Wciąż niepewna jest przyszłość samego Morawieckiego. Od miesięcy mówi się o ewentualnym radykalnym kroku, jakim byłoby wyjście harcerzy z PiS-u i stworzenie własnego ugrupowania. Ten scenariusz wydaje się jednak mało realny.

- Nam nie zależy na podziale w partii - zarzeka się jeden z jego stronników.

A cały spór z maślarzami kwituje tak: - To tak, jak w klasie zbierze się grupa nieuków, która chce zagrozić prymusom. Mimo że ci wyciągają pomocną dłoń.

Redagowała Milena Zawiślińska