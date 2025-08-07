"Sprawiedliwość staje się fikcją"? Sprawdzamy, czy przyspieszyła

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli chodzi o kwestię wymiaru sprawiedliwości w Polsce, problem przeciągających się procesów sądowych najbardziej dotyka zwykłych obywateli. Jest też kluczowy dla przedsiębiorców - tych mniejszych, walczących o przetrwanie, ale również tych toczących sądowe batalie o miliony złotych. Historie oczekiwania latami na wyrok wracają do publicznej dyskusji coraz częściej. Wszystkie opcje polityczne deklarują zmiany i szarpnięcie cugli, a potem oddają rządy i zostaje tak, jak było. Albo jeszcze gorzej. Tak zwana reforma wymiaru sprawiedliwości przeprowadzana przez Zbigniewa Ziobrę i rząd Zjednoczonej Prawicy przez osiem lat tylko pogłębiła problem. Czy odkąd rządy przejął gabinet Donalda Tuska, praca w sądach przyspieszyła?