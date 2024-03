Nie żyje Marian Król. Samorządowiec, poseł, ludowiec

czytaj dalej

Zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego jako jednego z pierwszych świadków było błędem. Bez dokumentów bardzo trudno przycisnąć kogoś do muru - powiedział dziennikarz Roman Imielski, wicenaczelny "Gazety Wyborczej", komentując piątkowe przesłuchanie prezesa PiS przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. - Można prezesa lubić, nie lubić, ale wczoraj był świetnie przygotowany - ocenił. Jak dodał, "on ma problemy z pamięcią, kiedy chce mieć problemy z pamięcią". - I to wczoraj było widać - stwierdził.