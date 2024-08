Strażacy, którzy zginęli wskutek wybuchu w kamienicy w Poznaniu to 34 i 33-latek. Jeden z nich osierocił dwójkę dzieci - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. W hołdzie dla zmarłych kolegów w jednostkach straży pożarnej w całym kraju w niedzielę o godzinie 18 zawyły syreny.

W trakcie nocnego pożaru jednej z kamienic w centrum Poznania doszło do eksplozji. Dwóch strażaków zginęło, a kilkunastu zostało rannych.

Doświadczeni strażacy. Jeden z nich osierocił dwójkę dzieci

Złożył wyraz współczucia rodzinie zmarłych, podkreślając, że byli to doświadczeni ratownicy. - Zginął 34-letni kolega z 12-letnim stażem. 33-letni kolega z 11-letnim stażem, osierocił dwójkę dzieci. To jest tragedia dla nas wszystkich. Ci strażacy oddali swoje życie, by próbować ratować innych - mówił.