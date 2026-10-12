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Polska

Pożar stacji Starlinków. Szef MSWiA: zatrzymano dwie osoby

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Konferencja w MSWiA
Podpalenie stacji Starlinków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński: zatrzymano dwóch obywateli Turcji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, podejrzanych o podpalenie stacji Starlinków w Woli Krobowskiej - przekazał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak stwierdził, że nie ma "żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby". "Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - skomentował premier Donald Tusk.

Pod koniec września przy stacji łączności satelitarnej firmy Starlink w Woli Krobowskiej (Mazowieckie) wybuchł pożar. 

- Na terenie Niemiec zatrzymanych zostało dwóch obywateli Turcji, którzy odpowiadają za ten akt terroru, którzy odpowiadają za to podpalenie - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w poniedziałek, na wspólnej konferencji prasowej z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz komendantem głównym policji gen. insp. Markiem Boroniem. 

- Czynności realizował niemiecki Federalny Urząd Kryminalny na podstawie materiałów przygotowanych przez polską policję we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dodał. 

Kierwiński poinformował, że po przekazaniu zatrzymanych do Polski "postawione im będą zarzuty o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu". 

Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink
Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Siemoniak: Niech to stanowi bardzo mocne ostrzeżenie

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby - oświadczył Siemoniak. - Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli (...) Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji - kontynuował i zwrócił uwagę, że w przeszłości sprawcami aktów dywersji byli między innymi obywatele Ukrainy czy Kolumbii.

Siemoniak podziękował prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi. - Przygotowanie wszystkich dokumentów wymagało tutaj też nadzwyczajnego działania (prokuratury) - powiedział minister. Jak podkreślił, współpraca ABW i policji była "niesłychanie żmudna" i "wymagała odtworzenia wszelkich szczegółów". - Niech to osiągnięcie naszych służb stanowi bardzo mocne ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy myślą o tym, żeby dać sobie zlecić taki akt dywersji czy akt sabotażu - powiedział koordynator służb specjalnych. 

Przypomniał również o sprawie morderstwa rosyjskiego opozycjonisty. - Sprawca związany ze światem przestępczym został znaleziony, jest w areszcie. W różnych innych sytuacjach, nawet jeśli sprawcom udało się uciec z Polski, tak jak w przypadku dywersji na torach pod Garwolinem, sprawcy zostali ustaleni i będą ścigani aż do skutku przez nasze władze na całym świecie - podkreślił.

Siemoniak: nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby
Źródło: TVN24

Siemoniak wspomniał również o współpracy ze stroną niemiecką. - Nasi niemieccy partnerzy pokazali, że potrafią błyskawicznie, precyzyjnie działać - ocenił i podziękował niemieckim służbom. Jak poinformował, kolejnym etapem jest procedura ekstradycyjna zatrzymanych. 

Zaangażowano BKA i Eurojust

- Bezpośrednio ustaliliśmy i odtworzyliśmy przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia - przekazał komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń. Poinformował, że do tego typu działania została powołana specjalna grupa, której zadaniem było ustalenie sprawców.

Dodał, że operacja zrealizowana we współpracy z ABW mogła zostać odpowiednio przygotowana dzięki oficerom łącznikowym polskiej i niemieckiej policji przy Europolu.

- Zaangażowano w to policję niemiecką, czyli BKA i cztery landy, które też brały udział w tym zatrzymaniu i oczywiście prokuraturę europejską, Eurojust, dlatego te wszystkie dowody, które dzisiaj zebraliśmy, jasno wskazują na konkretny akt dywersji - podkreślił. Dodał, że policja posiada nagrania, ślady linii papilarnych, DNA sprawców i wie, jak sprawcy się poruszali, kiedy przyjechali i "zostali ewakuowani" z Polski.

Komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń: mamy nagranie i DNA sprawców
Źródło: TVN24

Tusk: to kolejny akt wojny hybrydowej

Informacje o zatrzymaniu skomentował premier Donald Tusk. "To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - napisał na X. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Tomasz SiemoniakMarcin KierwińskiDonald TuskMarek BorońCBŚPABWNiemcyRosja
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