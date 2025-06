Pożar domu w Jeżowcu. Eksplodowała butla z gazem. Nie żyją dwie osoby

Pożar domu w Jeżowcu. Eksplodowała butla z gazem Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

Pożar wybuchł w piątek wieczorem w budynku mieszkalnym w miejscowości Jeżowiec. Na miejscu jako pierwsi interweniowali funkcjonariusze policji, którzy ewakuowali jedną osobę.

W trakcie prowadzenia akcji ratunkowej doszło do wybuchu 11-kilogramowej butli z gazem propan-butan. W wyniku eksplozji obaj policjanci odnieśli obrażenia i zostali zabrani do szpitala.

Strażacy ewakuowali z obiektu drugą osobę. 53-letni mężczyzna z poparzeniami został zabrany do szpitala, gdzie niedługo później zmarł. Mimo podjętej przez medyków próby reanimacji zmarła także 82-letnia kobieta. Ofiary śmiertelne były spokrewnione - to matka i syn - przekazał TVN24 kpt. Damian Krzemiński, dowódca Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej we Włoszczowie.

Z pożaru wyniesiono drugą butlę z gazem, co zapobiegło kolejnemu wybuchowi. Ogień został opanowany. W akcji ratunkowej udział brało 10 zastępów strażackich.

Jeżowiec Źródło: Google Maps