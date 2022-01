Powstanie styczniowe, 159. rocznica. Herb powstańców na fasadzie Pałacu Prezydenckiego

czytaj dalej

Paweł Wojtunik, były szef CBA, mówił w "Faktach po Faktach" o włamaniu na jego telefon, z którego zadzwoniono do jego córki i poinformowano: "twój tata nie żyje, nie oddycha". - To historia sześcioletnich nękań i prześladowań od czasu, kiedy odszedłem z CBA. To, co wydarzyło się dwa dni temu, jest jakąś eskalacją - ocenił. - Dwa dni temu coś we mnie pękło - wyznał. W programie pytany był także o zasadność powstania komisji śledczej w sprawie Pegasusa.