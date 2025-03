Powrót zasadniczej służby wojskowej? Dowódca operacyjny: uważam za nieuniknione

Generał Klisz pytany o odwieszenie zasadniczej służby wojskowej: uważam, że nieuniknione Źródło: TVN24

Generał dywizji Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, powiedział w "Faktach po Faktach", że z punktu widzenia wojskowego "nieuniknionym jest odwieszenie" zasadniczej służby wojskowej. Według jego oceny, powołując się na przykład Finlandii, w Polsce potrzeba 7 milionów rezerwistów. - W związku z czym jedyną metodą masowego szkolenia są obowiązkowe szkolenia - dodał.

W piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24 gen. dyw. Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych został zapytany, czy zdaniem wojskowych w Polsce powinna zostać odwieszona zasadnicza służba wojskowa. - Odpowiem jako żołnierz. Tak, uważam, że nieuniknione jest odwieszenie służby wojskowej - ocenił generał.

"Jedyną metodą masowego szkolenia są obowiązkowe szkolenia"

W kontekście zapowiadanych przez rząd dobrowolnych szkoleń wojskowych dla każdego obywatela, powiedział, że "musimy sobie zadać pytanie, jakie te liczby (przeszkolonych osób rocznie) rzeczywiście powinny być". Według niego modelowy przykład rezerw osobowych obowiązuje w Finlandii. Przytoczył, że w tym kraju mieszka około 5,5 mln osób, wśród których jest "prawie milion rezerwistów", co stanowi blisko 20 proc. społeczeństwa.

Na tym przykładzie w Polsce - według generała - powinno być 7 mln rezerwistów. - W związku z czym jedyną metodą masowego szkolenia są obowiązkowe szkolenia. Na dzisiaj o tym nie mówimy, stąd są konstruowane pewne moduły szkoleniowe, dopasowane i odpowiednio dobrane do potencjalnych zdolności kandydatów do tego szkolenia - wyjaśnił gen. Klisz.

Generał Klisz: w trzy dni nie zrobimy żołnierza

Generał Klisz dopytywany o to, ile szkolenia wojskowe powinny trwać, powiedział, że "w trzy dni nie zrobimy żołnierza". - O żołnierzu mówimy w pierwszej kolejności, że jest (nim) ten, kto złożył przysięgę wojskową. Po trzech dniach nie jest to możliwe - wskazał.

- W związku z czym, musimy bardzo uważnie komunikować społeczeństwu, czym są szkolenia i też (…) ważyć to, co mówimy do naszych obywateli - tłumaczył. Według niego, szkolenia powinny być określane jako "innowacyjne, interesujące i intensywne".

Dowódca operacyjny zapewnił, że wzorując się na modelach szkoleniowych w innych państwach, "wiemy, co trzeba robić". - Natomiast cały czas pozostaje pytanie, jak zderzyć tę konieczność szkoleń z możliwościami obywateli i gospodarki - dodał generał Klisz. Ocenił, że szkolenie podstawowe powinno trwać 40 dni. - Czy możemy sobie na to pozwolić? Na dzisiaj pewnie nie - stwierdził.