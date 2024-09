Premier: zapłacimy za obecność w hotelach

W miastach dotkniętych powodzią zrujnowane są dziesiątki domów i mieszkań, wielu ludzi straciło dach nad głową. W poniedziałek wojewoda dolnośląski Maciej Awieżeń poinformował, że na tereny zniszczone przez powódź trafi 100 kontenerów mieszkalnych. Zaznaczył, że będą to miejsca tymczasowego pobytu dla osób, których domy muszą zostać odbudowane lub wyremontowane.

Do tej kwestii odniósł się podczas poniedziałkowego posiedzenia sztabu kryzysowego w Warszawie nadbrygadier Michał Kamieniecki, który odpowiada za zarządzanie kryzysowe w Stroniu Śląskim i w Lądku-Zdroju.

- Dokonaliśmy gruntownej analizy. Po dyskusjach i rozpoznaniu możliwości doszliśmy do wniosku, że jednak lepszym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie będzie rozlokowanie osób na bazie hoteli, które są dostępne - powiedział Kamieniecki. Dodał, że dostępnych jest kilkanaście tysięcy miejsc hotelowych, a osób, które będą potrzebowały tymczasowego zakwaterowania, jest w granicach 350.

- 350 osób pozostaje poza miejscem zamieszkania, natomiast nie wiemy, ile z tych osób docelowo będzie mogło wrócić do swoich mieszkań, bo one jeszcze nie zostały definitywnie zakwalifikowane do wyburzenia, przynajmniej nie wszystkie. Po drugie nie wiemy, czy część z tych osób nie zdecyduje się na inną formę zamieszkania, na przykład u swojej rodziny - mówił Kamieniecki.