Anna Maria Siarkowska, była posłanka PiS ma przejść z Suwerennej Polski do Konfederacji

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 511 dni. Jewgienij Prigożyn zwrócił się do najemników z Grupy Wagnera przebywających na Białorusi - pisze portal Ukraińska Prawda. Miał powiedzieć im, że "to, co dzieje się teraz na froncie, to hańba, w której nie powinniśmy brać udziału". Dodać miał, że podjęto decyzję, że "przez jakiś czas" najemnicy będą przebywać na Białorusi. Zapowiedział, że w tym czasie najemnicy zrobią z białoruskiej armii "drugą armię świata", a "jak będzie potrzeba, to się za nią wstawią". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.