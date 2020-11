Posiedzenie Sejmu przełożone. "Tak kończy się jesienna ofensywa Kaczyńskiego"

"Tak kończy się 'jesienna ofensywa Kaczyńskiego'. Władza wypada mu z rąk"

"Żaden pan w garniturze nie skonsultował niczego z żadną kobietą"

- Dzisiaj jest wtorek. Od środy powinno rozpocząć się posiedzenie Sejmu, czyli już jutro. My nadal nie wiemy, czy się rozpocznie. Ponoć Kaczyński szuka większości. Rozmawia z Gowinem, rozmawia z Ziobrą i znowu to wszystko dzieje się ponad głowami kobiet, tak jakby panowie najwięcej o ciąży wiedzieli – mówiła rano.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) powiedział rano, że "najprawdopodobniej Sejmu nie będzie, bo cóż na tym Sejmie mogłoby się wydarzyć". - Dyskusja nad projektem prezydenta, pierwszego obłudnika RP? Przecież pan prezydent bił brawo wyrokowi (Julii) Przyłębskiej. Mówił, że to jest wyrok, który go satysfakcjonuje. Później, jak to pan prezydent, przestraszył się i napisał swoją ustawę, która niczego nie zmienia, tylko wprowadza jeszcze większy chaos - ocenił.

Prezydencki projekt skierowany do pierwszego czytania

Prezydent Andrzej Duda złożył w piątek w Sejmie projekt zmian w tzw. ustawie antyaborcyjnej, który miałby dostosować ją do ubiegłotygodniowego wyroku TK. Prezydent proponuje wprowadzenie do ustawy przepisu, że aborcja jest możliwa, jeśli "badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne, upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu". Pozostałe to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.