W środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas trwającej sześć godzin Rady poruszono tematy programu SAFE, Rady Pokoju i wyjaśnienia kwestii "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Siwiec: to się nie udało

- Cała ta operacja pod tytułem próbujemy wpisać w ustawkę marszałka, pod tytułem naparzamy się jakimiś brudami, faktami, wyciągamy, kreujemy te brudy. To się nie udało po prostu - powiedział szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, komentując posiedzenie RBN.

- Ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego miała być jakimś wielkim halo, okazała się właściwie takim pustym balonem - mówił Siwiec.

Prezydent, otwierając posiedzenie RBN, mówił, że sprawa Czarzastego "dotyczy standardów bezpieczeństwa państwa". Jak przypomniał, zgodnie z konstytucją w sytuacji, gdy prezydent nie może pełnić swojej funkcji, obowiązki głowy państwa przejmuje marszałek Sejmu. - Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury - powiedział Nawrocki.

- Potraktowałem to z wielką satysfakcją, że prezydent notyfikuje marszałka. Wreszcie zauważył, że to jest druga osoba w państwie - komentował Siwiec słowa prezydenta.

