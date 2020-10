Polityk wiceszefem nowej KRS. "Nie powiem, żeby mnie to oburzało"

"Przyjąłem z rezerwą ten wybór"

Pytany, czy go to nie oburza, że polityk zostaje wiceszefem Krajowej Rady Sądownictwa, odparł: - Nie powiem, żeby mnie to oburzało. Przyjmuję decyzję Rady, która w głosowaniu tajnym taką decyzję podjęła.

Sędzie Mazur nie chciał powiedzieć, jak on zagłosował, tłumacząc to tym, że głosował "w sposób tajny". - Reprezentuję Radę, to jest moim obowiązkiem, w związku z tym przyjmuję do wiadomości decyzję - mówił.