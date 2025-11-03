Logo strona główna
Polska

Poseł KO Paweł Bliźniuk walczy z nowotworem. Apeluje: nie odkładajcie tego na później

Paweł Bliźniuk
Rusza akcja "Movember". Panowie zachęcają do badania się
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk napisał w mediach społecznościowych, że walczy z nowotworem. "W tym roku Movember ma dla mnie osobisty wymiar" - czytamy we wpisie. Poseł zaapelował, by nie odkładać badań. "Nie czekajcie na 'lepszy moment'. On jest właśnie teraz" - napisał.

"Mam nowotwór. I walczę. Z wiarą, że wczesna diagnoza i szybkie działanie mają sens. Piszę to nie z żalem, lecz z wdzięcznością i nadzieją - by przypomnieć, że warto się badać. Nie odkładajcie tego 'na później'. Nie czekajcie na 'lepszy moment'. On jest właśnie teraz" - napisał w poniedziałek poseł KO Paweł Bliźniuk na platformie X.

"W tym roku Movember ma dla mnie osobisty wymiar" - przyznał parlamentarzysta.

Listopad to miesiąc akcji zwanej "Movember", której celem jest zwiększenie świadomości na temat męskiego zdrowia. Chodzi o zachęcenie mężczyzn do regularnych badań. Nazwa kampanii jest połączeniem angielskich słów "moustache" (wąsy) i "November" (listopad). Jej charakterystycznym elementem jest zapuszczanie wąsów.

21 razy w miesiącu dla zdrowia? Urolog wyjaśnia
21 razy w miesiącu dla zdrowia? Urolog wyjaśnia

Piotr Wójcik

Rak prostaty nie daje objawów. "Podstawą jest profilaktyka"

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2022 roku w Polsce z powodu nowotworów złośliwych zmarło ponad 96 tysięcy osób, w tym aż 52 tysiące mężczyzn. Najczęściej rejestrowane nowotwory to rak prostaty (23,3 proc.), rak płuca (13,7 proc.), rak jelita grubego (11,7 proc.) oraz rak pęcherza moczowego (5,7 proc.).

Z informacji podawanych na rządowej stronie internetowej (gov.pl) wynika, że rak jądra stanowi 25 procent nowotworów wśród mężczyzn w młodym wieku, a rak prostaty - 13 procent. "W Polsce obserwujemy wzrost diagnozowanych przypadków raka prostaty i jąder, jednak dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa oraz regularnego wykonywania badań przesiewowych i akcji profilaktycznych, liczba zgonów nie wzrasta"- czytamy. Z uwagi na wagę problemu oraz to, że wciąż za mało się o nim mówi, listopad stał się miesiącem świadomości nowotworów męskich.

- 44 razy dziennie mężczyzna słyszy w Polsce, że ma raka prostaty. Jest epidemia tego nowotworu. Nie daje żadnych objawów i dlatego podstawą jest profilaktyka - powiedział w niedzielę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 urolog Stefan Czarniecki. Dodał, że z powodu tej choroby co roku umiera 5,5 tysiąca mężczyzn. 

Prezydent w kampanii dla mężczyzn: odważ się, to też jest siła
Zdrowie
Zaplanuj długie życie
44 diagnozy dziennie. "Trwa epidemia tego nowotworu"
Zdrowie
Michał Radwański jako zawodnik Ciarko PBS Bank Sanok w swoim ostatnim sezonie na lodzie (2014-2015)
Rak, utrata jądra, chemia. Po dwóch latach został mistrzem Polski, po sześciu tatą Alana
Martyna Sokołowska

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

