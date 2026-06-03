Polska wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ
"Wybory przyniosły istotne rozstrzygnięcie dla Polski, która została wybrana do prezydium na stanowisko jednego z wiceprzewodniczących Zgromadzenia Ogólnego. Polskę w tej roli reprezentować będzie stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski" - powiadomiła ambasada RP przy ONZ.
Jak podkreślono, najważniejszym rozstrzygnięciem wtorkowego głosowania było powierzenie przewodnictwa 81. sesji reprezentantowi Bangladeszu. Uzyskał on większe poparcie niż kandydat Cypru.
Nowo wybrany przewodniczący Chalilur Rahman będzie odpowiedzialny za kierowanie obradami Zgromadzenia Ogólnego, prowadzenie debat oraz reprezentowanie tego organu na arenie międzynarodowej, odgrywając kluczową rolę w koordynacji jego prac.
Wybory miały na celu obsadzenie kluczowych funkcji w Zgromadzeniu Ogólnym na jego 81. sesję. Oprócz przewodniczącego oraz prezydium ZO państwa członkowskie wyłoniły także składy wszystkich głównych komitetów.