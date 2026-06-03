Polska Polska wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Oprac. Adam Styczek |

Szczerski: Nie możemy być obojętni na terrorystyczne działania Rosji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KENA BETANCUR/PAP/EPA

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"Wybory przyniosły istotne rozstrzygnięcie dla Polski, która została wybrana do prezydium na stanowisko jednego z wiceprzewodniczących Zgromadzenia Ogólnego. Polskę w tej roli reprezentować będzie stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski" - powiadomiła ambasada RP przy ONZ.

📢 Big news from @PLinUN!



Poland has just been elected to the 🇺🇳General Committee for the 81st session, starting in early September.



Amb. @KSzczerski will represent Poland as one of the Vice-Presidents of the General Assembly, helping guide the work of this key UN body. pic.twitter.com/lfOxWcAHYk — Poland in the UN (@PLinUN) June 2, 2026 Rozwiń Źródło: X

Jak podkreślono, najważniejszym rozstrzygnięciem wtorkowego głosowania było powierzenie przewodnictwa 81. sesji reprezentantowi Bangladeszu. Uzyskał on większe poparcie niż kandydat Cypru.

Nowo wybrany przewodniczący Chalilur Rahman będzie odpowiedzialny za kierowanie obradami Zgromadzenia Ogólnego, prowadzenie debat oraz reprezentowanie tego organu na arenie międzynarodowej, odgrywając kluczową rolę w koordynacji jego prac.

Siedziba Zgromadzenia Ogólnego ONZ Źródło zdjęcia: KENA BETANCUR/PAP/EPA

Wybory miały na celu obsadzenie kluczowych funkcji w Zgromadzeniu Ogólnym na jego 81. sesję. Oprócz przewodniczącego oraz prezydium ZO państwa członkowskie wyłoniły także składy wszystkich głównych komitetów.

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