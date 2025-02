"Dzięki temu front się trzyma". Wicepremier o nowym wsparciu dla Ukrainy

Właścicielem sieci Starlink jest firma SpaceX Elona Muska, jednego z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa . Gawkowski, odnosząc się do informacji, że Musk może odciąć Ukrainę od sieci , powiedział: - Polska to utrzymuje, Polska zakupiła Starlinki i przekazała je Ukrainie. Polska generuje bezpieczeństwo, bo płaci abonamenty. Nie wyobrażam sobie, żeby jakaś amerykańska korporacja zrywała takie umowy - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji.

Zestawy Starlink to mobilne routery zapewniające dostęp do satelitarnego internetu. Około 85 procent z 20 tysięcy terminali działających w Ukrainie zostało w całości lub częściowo sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przez rządy USA , Wielkiej Brytanii i Polski.

"Polski rząd będzie współpracował z każdą amerykańską administracją"

Wicepremier odniósł się też do ostatnich wydarzeń wokół ewentualnego rozejmu w wojnie w Ukrainie. - Amerykańskie wybory wpływają zawsze na geopolitykę w nieprawdopodobny sposób. Mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nie jest w pełni przewidywalny, bo dużo mówi. A czy rzeczywiście myśli to, co mówi, to nie jesteśmy co do tego pewni - powiedział.