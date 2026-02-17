Polska poderwała myśliwce. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało po godzinie 4 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - podkreślono w komunikacie na X.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodali wojskowi.
Tymczasowo wstrzymany był ruch na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Po godzinie 7 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała na platformie X o wznowieniu operacji lotniczych. Wcześniejsze utrudnienia wynikały z konieczności "zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego".
Opracował Adam Styczek /lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ