Polska poderwała myśliwce. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach

Polskie myśliwce Źródło: X/DowOperSZ

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało po godzinie 4 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/33QNVkehCP — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 17, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - podkreślono w komunikacie na X.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodali wojskowi.

Tymczasowo wstrzymany był ruch na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Po godzinie 7 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała na platformie X o wznowieniu operacji lotniczych. Wcześniejsze utrudnienia wynikały z konieczności "zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego".

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) February 17, 2026 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek /lulu