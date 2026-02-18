Logo strona główna
Polska

Tak z jednego klubu zrobiły się dwa. Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz mają po równo 15 posłów

Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Rozłam w Polsce 2050. Kto w nowym klubie parlamentarnym Centrum?
Źródło: TVN24
Przed rozpadem Klub Parlamentarny Polski 2050 liczył 31 posłów i pięciu senatorów. W środę odeszło z niego 16 posłów i czerech senatorów. Większość z tych, co odeszli, planuje utworzyć nowy klub - Centrum. Tak powstały dwa kluby liczące po 15 posłów.

W środę Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że powstaje nowy klub parlamentarny - Centrum. Licząc wraz z nią, przechodzi do niego 14 posłów z klubu Polski 2050 oraz posłanka niezrzeszona Izabela Bodnar, która z Polski 2050 odeszła w lipcu 2025 roku. Tym samym Centrum będzie miało 15 posłów. Ponadto trzech senatorów z Polski 2050 - Grzegorz Fedorowicz, Piotr Masłowski i Jacek Trela - też zasili nowy klub.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rozpad Polski 2050. Grupa parlamentarzystów utworzy nowy klub

Z klubu Polski 2050 odeszli też posłowie Joanna Mucha i Paweł Zalewski, ale nie dołączyli do Centrum - będą posłami niezrzeszonymi.

Z kolei w Senacie wierny partii jest już tylko wicemarszałek Maciej Żywno. Według nieoficjalnych informacji piąty senator Polski 2050 - generał Mirosław Różański - planuje stać się senatorem niezrzeszonym. Tym samym Klub Parlamentarny Polski 2050 pozostał z 15 posłami i jednym senatorem.

Minimalna liczba posłów, aby móc założyć klub, to właśnie 15. To ważne, gdyż kluby mają swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, który ma wpływ na harmonogram i porządek obrad. Także inicjatywa ustawodawcza wymaga poparcia minimum 15 posłów.

Szymon Hołownia
"Kliniczna nienawiść". Hołownia: z automatu tracą miejsca
PETRU
"Przecięcie sagi, wyjście z groteski". "Rozłamowcy" o swojej decyzji
Politycy Polski 2050
Pełczyńska-Nałęcz: dezerterom dziękujemy

Klub Parlamentarny Centrum

Posłowie: Żaneta Cwalina-Śliwowska, Elżbieta Burkiewicz, Sławomir Ćwik, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okula, Barbara Oliwiecka, Norbert Pietrykowski, Ryszard Petru, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń, Ewa Szymanowska, Izabela Bodnar.

Senatorowie: Grzegorz Fedorowicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela.

Klub Parlamentarny Polska 2050

Posłowie: Szymon Hołownia, Paweł Śliz, Agnieszka Buczyńska, Michał Gramatyka, Maja Nowak, Piotr Górnikiewicz, Adam Gomoła, Bartosz Romowicz, Wioleta Tomczak, Piotr Strach, Łukasz Osmalak, Kamil Wnuk, Adam Luboński, Ewa Schadler, Bożenna Hołownia.

Senator: Maciej Żywno.

Co ciekawe, nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest w parlamencie. W 2023 roku nie chciała kandydować w wyborach do Sejmu i Senatu, chociaż była szefową sztabu wyborczego Polski 2050. W nowym rządzie Donalda Tuska została ministrą funduszy i polityki regionalnej.

Kluczowy z punktu widzenia partyjnego rozwoju Pełczyńskiej-Nałęcz był czerwiec 2024 roku. Została wtedy pierwszą wiceprzewodniczącą Polski 2050, osobą numer dwa po Szymonie Hołowni. Nastąpiło to po rezygnacji z tej funkcji Michała Koboski, który dostał się do europarlamentu.

31 stycznia 2026 roku w powtórzonej II turze wyborów na przewodniczącego Pełczyńska-Nałęcz wygrała, zdobywając 350 głosów. Jej rywalka - Paulina Hennig-Kloska - otrzymała 309 głosów.

"Wyczuła moment". Koniec z pozycją szarej eminencji
Marcin Złotkowski

Ci, którzy odchodzą, ale nie przechodzą

Posłowie: Joanna Mucha, Paweł Zalewski.

Senator: Mirosław Różański (nieoficjalnie).

W środę rano swoje odejście z partii i klubu parlamentarnego Polski 2050 ogłosiła posłanka Joanna Mucha, która przekazała, że zostanie posłanką niezależną. We wtorek natomiast o swoim odejściu informował wiceszef MON i poseł Polski 2050 Paweł Zalewski. Podobnie jak Mucha oznajmił, że pozostanie posłem niezrzeszonym.

Na oficjalnej stronie internetowej Polski 2050 wciąż jako senator klubu jest wymieniony generał Mirosław Różański. Jak jednak wynika z nieoficjalnych informacji dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego, planuje on odejść i pozostać senatorem niezrzeszonym.

Autorka/Autor: Filip Czerwiński /akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP, Albert Zawada/PAP

Polska 2050CentrumPolitykaSejmSenatPaulina Hennig-KloskaKatarzyna Pełczyńska-NałęczSzymon HołowniaJoanna MuchaMirosław Różański
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica