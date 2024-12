Policja sprawdza kolejne lokalizacje, w których może być Romanowski

Funkcjonariusze pracują nad ustalaniem miejsca pobytu Marcina Romanowskiego - informuje reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek. We wtorek policja otrzymała dokumenty w sprawie decyzji o tymczasowym areszcie. Prokuratura Krajowa zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.

W poniedziałek sąd zdecydował o tymczasowym areszcie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, a we wtorek Prokuratura Krajowa podała, że policja ma już dokumentację niezbędną do zatrzymania i prowadzi działania zmierzające w tym celu. PK zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak informuje reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek, policja w środę rano sprawdza kolejne lokalizacje, w których mógłby znajdować się Romanowski. Jeśli w żadnym z miejsc Romanowskiego nie będzie, zostanie skierowana informacja do prokuratury i to ona będzie podejmować decyzję o tym, czy wystawić list gończy.

"Zwykle takie czynności nie trwają zbyt długo, jeżeli ktoś się nie ukrywa"

Sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" na antenie TVN24 mówił, że policja musi ustalić miejsce pobytu Romanowskiego i doprowadzić do aresztu. Pytany, jak długo mogą potrwać czynności policji związane z doprowadzeniem Romanowskiego do aresztu powiedział, że "zwykle takie czynności nie trwają zbyt długo, jeżeli ktoś się nie ukrywa".

Markiewicz zwrócił też uwagę na problemy zdrowotne, o których mówił obrońca Romanowskiego. - Pan poseł ma mieć jakieś problemy zdrowotne, ale osadzenie w ramach tymczasowego aresztowania ma odbywać się w odpowiednich warunkach szpitalnych. W zależności od stanu zdrowia tymczasowe aresztowanie może być w ten sposób wykonywane, że pan poseł będzie przebywał w aktualnym miejscu, dopóki nie będzie możliwości transportu do odpowiedniego aresztu śledczego albo, jeżeli stan zdrowia będzie to umożliwiał, to są areszty śledcze, które mają odpowiednie placówki zdrowotne - tłumaczył sędzia.