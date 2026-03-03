Logo strona główna
Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie. Sytuację wykorzystują oszuści

Turyści utknęli na lotnisku w Dubaju
Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie
Źródło: TVN24
Najbezpieczniej zostać w miejscu schronienia - to zalecenie resortu spraw zagranicznych. Na Bliskim Wschodzie wciąż przebywa kilkanaście tysięcy Polaków. Przez zamknięte niebo nad kilkoma krajami nie mogą wrócić do kraju. Sytuację już wykorzystują oszuści. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Wydarzenia na Bliskim Wschodzie relacjonujemy na żywo tutaj >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Łukasz Wieczorek

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Magda/ Kontakt 24

Polska i ŚwiatIranLibanturystyka
