Podczas konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w "czwartek w godzinach wieczornych Dowództwo Operacyjne połączone dla sił natowskich w Europie wydało polecenie przechwycenia przez polską parę dyżurną samolotu Su-24 Federacji Rosyjskiej".

- Samolot Su-24 Federacji Rosyjskiej wykonywał niebezpieczne manewry. Nasza para dyżurna zlokalizowała go, przechwyciła i skutecznie odstraszyła. Te manewry wykonywane przez rosyjski samolot pokazują, jakie są intencje tego działania, że to nie jest działanie przypadkowe, tylko jest to działanie intencjonalne - mówił.

