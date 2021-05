Awaria systemu ratownictwa medycznego. "Dyspozytorzy byli trochę jak ślepcy"

W sobotę przez kilka godzin ratownicy medyczni mieli problemy z systemem, przez który komunikują się z dyspozytorami. - Dyspozytorzy musieli pisać wszystko w dokumentacji papierowej, a następnie było to przekazywane zespołom ratownictwa medycznego za pośrednictwem telefonów - tłumaczył Jakub Wakuluk, kierownik dyspozytorni medycznej w Poznaniu. Zapewniał, że nie wpłynęło to na szybkość udzielania pomocy.

"Dyspozytorzy byli trochę jak ślepcy, nie widzieli swoich zespołów"

"Jest to uciążliwe, ale nie ma żadnych opóźnień"

Wakuluk uznał problemy z systemem za "uciążliwe i kłopotliwe". - Ale jakoś znacznie nie wydłuża to czasu realizacji naszych zgłoszeń, uruchomienia całego systemu wyjazdu zespołu. Tak naprawdę to jeden telefon do zespołu: "Ruszajcie, a my w międzyczasie nadamy wam całą wizytę". Nie ma żadnych opóźnień, społeczeństwo nie jest w stanie odczuć tego, że u nas coś nie działa - zapewniał.